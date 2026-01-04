Αναχωρεί κανονικά για την Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός (pics)
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει κανονικά από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη, καθώς αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία
Τέλος καλό όλα καλά για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν για τον αγώνα της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε.
Νωρίτερα υπήρξε ανησυχία στις τάξεις της ομάδας σχετικά με την πτήση προς Κωνσταντινούπολη, καθώς υπήρξε το πρωί ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου πτήσεων, που είχε παραλύσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και αναχωρήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.
Αλλά το πρόβλημα με το FIR Αθηνών αποκαταστάθηκε και ο Ολυμπιακός αναμένεται να ταξιδέψει με τη βραδινή πτήση για την Τουρκία.
Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (6/1, 19:45), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να στοχεύει στην τρίτη σερί νίκη της στη διοργάνωση, μετά από Μπολόνια και ΟΑΚΑ.
Η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
