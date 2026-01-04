Ερωτήματα για το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών και οι «κεραυνοί» των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σε τροχιά σταδιακής αποκατάστασης βρίσκεται πλέον η λειτουργία των ελληνικών αεροδρομίων, έπειτα από μια ημέρα έντονης αναστάτωσης που προκλήθηκε από σοβαρή βλάβη στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας. Αν και οι πτήσεις άρχισαν να πραγματοποιούνται ξανά, οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στο «πάγωμα» του εναέριου χώρου παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε τις πρωινές ώρες, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε όλη την επικράτεια. Για αρκετές ώρες, οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις είχαν ανασταλεί πλήρως για λόγους ασφαλείας, καθώς η επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών και πιλότων ήταν αδύνατη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

Δεκάδες πτήσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία προς γειτονικές χώρες (divert).

Περισσότερα από 75 δρομολόγια παρουσίασαν μεγάλες καθυστερήσεις.

Αρκετές προγραμματισμένες αναχωρήσεις ακυρώθηκαν οριστικά, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες.

Καταγγελίες για τις υποδομές

Με αφορμή το περιστατικό, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ασκεί δριμεία κριτική για την κατάσταση των τεχνικών συστημάτων.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «παρωχημένο εξοπλισμό» που χρήζει άμεσης αναβάθμισης, τονίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα θέτουν σε δοκιμασία την αξιοπιστία των ελληνικών αερομεταφορών.

Το πρόγραμμα των πτήσεων χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει στους κανονικούς του ρυθμούς

Από το μεσημέρι και μετά, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημέρωσε πως το τεχνικό ζήτημα επιλύθηκε και η κίνηση διεξάγεται πλέον με ροή που αυξάνεται σταδιακά.

Παρόλα αυτά, οι αεροπορικές εταιρείες, όπως η Aegean, προειδοποιούν το επιβατικό κοινό ότι οι επιπτώσεις του «μπλακ άουτ» θα είναι αισθητές έως και το τέλος της ημέρας, καθώς το πρόγραμμα των πτήσεων χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει στους κανονικούς του ρυθμούς.

Νέα ανακοίνωση από την ΥΠΑ

Αποκαταστάθηκε πλήρως το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ, «οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.»

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση «οι γενεσιουργιές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ».

Τέλος, τονίζεται πως «η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

Η τελευταία ανακοίνωση του ΔΑΑ

Έχει αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε στις Ραδιοσυχνότητες των Ελληνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας. Ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στο site του ΔΑΑ «Οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε. Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος».

Νέα ανακοίνωση από την ΑΕGEAN

Από τις πρωινές ώρες αύριο, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών της ΑΕGEAN στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας, εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση στις πτήσεις του εθνικού μας αερομεταφορέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, λόγω του τεχνικού προβλήματος στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 09:35 έως και τις 12:20, ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Κατά το χρονικό διάστημα 12:20-18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας άρχισε λίγο πριν τις 18:00. Καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις και μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει η εταιρεία, έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου της , που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού.

Η ανακοίνωση της AEGEAN έχει ως εξής :

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, σε συνέχεια του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 09:35 έως και τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 12:20 – 18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας άρχισε λίγο πριν τις 18:00.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου μας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επιπτώσεις επιτείνονται από το γεγονός ότι, αρκετά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αλυσίδα. Σημαντικός αριθμός επιβατών έχει επηρεαστεί, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επιστροφής μετά τις εορτές.

Η AEGEAN καταβάλλει κάθε δυνατή μέριμνα για την υποστήριξη των επιβατών της και απολογείται ειλικρινά για τις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση.

Με την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αποτέλεσε την πηγή του προβλήματος, η λειτουργία της εταιρείας εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας. Η AEGEAN θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις.