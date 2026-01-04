newspaper
03.01.2026 | 21:25
Σέρρες: Με δαγκωματιές από ζώα βρέθηκε η σορός του πυροσβέστη
Σημαντική είδηση:
04.01.2026 | 16:08
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι
Σημαντική είδηση:
04.01.2026 | 13:09
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών
Ελλάδα 04 Ιανουαρίου 2026 | 15:45

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών

«Περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός», επισημαίνει

Για το πρόβλημα στον τομέα των επικοινωνιών στο FIR Αθηνών και προκάλεσε black out στις πτήσεις και τη μεγάλη ταλαιπωρία των επιβατών στον «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπως και σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια που προκλήθηκε αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός.

Ο κ. Ψαρρός τόνισε πως το πρόβλημα αντιμετωπίζεται για λίγες πτήσεις προσωρινά με εναλλακτικές συχνότητες και πως δεν θα τον εξέπληττε εάν ο «ένοχος» του προβλήματος αποδειχθεί ο παλαιός εξοπλισμός και πως πρέπει να αποδοθούν ευθύνες.

«Από τις 9:00 σήμερα χάθηκαν αιφνίδια όλες οι συχνότητες από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, Είναι η μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου της χώρας, βρίσκεται στο παλιό Ελληνικό και στην ουσία ελέγχει όλο το FIR Αθηνών. Τα αεροδρόμια δεν επηρεάστηκαν αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τα αεροπλάνα που ήταν στον αέρα» είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Πέρυσι παρόμοιο πρόβλημα»

Αναφερόμενος στο τις πταίει είπε πως δεν υπάρχει ενημέρωση για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το πρόβλημα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «εξοπλισμός είναι πανάρχαιος». Όπως είπε, «το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πέρυσι είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα που επηρέασε τοπικά το αεροδρόμιο της Αθήνας με την απώλεια της επικοινωνίας με τον λόφο Μερέντα που υπάρχει εκεί, ένα ραντάρ και κάποιες συχνότητες, και αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα ανταλλακτικό το οποίο η ΥΠΑ δεν φρόντισε να προμηθευτεί εγκαίρως και μάλλον δεν είχε προμηθευτεί ακόμα», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι η βλάβη είναι πολύ μεγάλης κλίμακας, «κάτι απαράδεκτο να συμβαίνει, οπότε σίγουρα περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε»

Σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη δολιοφθοράς. «Οι συνάδελφοι έκαναν ότι μπορούσαν, χρησιμοποίησαν ό,τι τεχνικό μέσο διέθεταν. Κάποιες άλλες συχνότητες που είχαν άλλο σκοπό, ήταν για άλλους τομείς ή για επικοινωνίες, χρησιμοποιήθηκαν για την κυκλοφορία, χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότητες των αεροδρομίων, δηλαδή κάποια αεροπλάνα μεταβιβάστηκαν στα αεροδρόμια που είχαν ακόμα συχνότητες, έγινε προσπάθεια για επαναδρομολόγηση των πτήσεων για να περάσουν από άλλα FIR. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι συνάδελφοι μπόρεσαν και βρήκαν κάποιες συχνότητες που λειτουργούν και ένα μέρος του FIR μπορεί να εξυπηρετηθεί», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι το πρόβλημα πηγάζει από την τεχνική υποδομή επανέλαβε ότι δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, ωστόσο δεν θα του προκαλούσε καμία έκπληξη «αν ήταν λόγω της παλαιότητας των συστημάτων».

Καταληκτικά υπογράμμισε πως «ούτως ή άλλως, όπου και να οφείλεται το σημερινό πρόβλημα, τα συστήματά μας είναι παμπάλαια. Παραβιάζουμε κάθε έννοια ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχουμε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυο φορές. Έχουμε καταδικαστεί τη μία, τώρα ξεκίνησε η δεύτερη. Έπονται και άλλες παραπομπές. Τα συστήματα χαλάνε το ένα πίσω από το άλλο. Περιμένουμε ακόμα την επίσημη απάντηση. Από τότε που λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, κανένας δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη» τόνισε.

Σε εξέλιξη η αποκατάσταση του προβλήματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια από τις 09:00.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στις 12:50, εξυπηρετούνταν 35 αεροσκάφη την ώρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Παράλληλα, δόθηκε άδεια για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» να φύγουν αεροπλάνα βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

Πλέον, συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε το black out στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Για τις πληροφορίες των αφίξεων πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας πατήστε εδώ.

Για τις πληροφορίες των αναχωρήσεων πτήσεων από το αεροδρόμιο της Αθήνας πατήστε εδώ.

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Συνολικά, από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο FIR Αθηνών, μέχρι τις 12:50, οκτώ αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, τρεις αφίξεις για το Ελευθέριος Βενιζέλος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), τέσσερις αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Αρκετοί εξ’΄αυτών έκαναν λόγο για ώρες αναμονής στις ουρές, για συνωστισμό αλλά και αβεβαιότητα για την πραγματοποιήσεις πτήσεις τους.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σύμφωνα με τον πίνακα ανακοινώσεων, μετά τις 09:00 έως τις 12:00 καταγράφηκαν πέντε καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις πτήσεων, προς Αθήνα και Σύρο, ενώ ακυρώθηκε μια πτήση προς Στουτγάρδη. Στις αφίξεις επτά πτήσεις έχουν καθυστέρηση και προέρχονται από Αθήνα, Σάμο, Λάρνακα, Στοκχόλμη. Αντίστοιχη ταλαιπωρία καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη.

YouTube thumbnail

«Το περιστατικό συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση»

Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε η ΥΠΑ, λέγοντας πως «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Τι αναφέρουν οι αεροπορικές

«Το τεχνικό πρόβλημα που έχει προκύψει από τις πρωινές ώρες στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζεται, προκαλώντας σημαντική μείωση της χωρητικότητας στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις ή/και ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια», σύμφωνα με την Aegean.

Σε αυτήν προστίθεται: «Οι επιβάτες της AEGEAN θα λαμβάνουν ενημερώσεις για την κατάσταση της πτήσης τους στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην κράτησή τους».

«Λόγω δυσλειτουργίας στα συστήματα ελέγχου του ελληνικού εναέριου χώρου, ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις και αλλαγές στο πτητικό μας πρόγραμμα. Από την πλευρά μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιορίσουμε τον χρόνο αναμονής σας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Skyexpress.

Τι συνέβη

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό πρόβλημα εντοπίστηκε στο FIR Αθηνών μετά τις 09:00 της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να είχαν καταστεί αδύνατες οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις σε ελληνικά αεροδρόμια.

Το σημαντικό πρόβλημα αφορούσε τις ραδιοσυχνότητες στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που είχε ως αποτέλεσμα ελεγκτές και πιλότοι να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικά μέσα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν ζητήματα και σε κάποιες τηλεφωνικές συχνότητες. Όσα αεροπλάνα βρίσκονταν στον αέρα εκείνη τη στιγμή προσγειώθηκαν χειροκίνητα, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, κάποια σε άλλα αεροδρόμια από αυτά που ήταν προγραμματισμένα να προσγειωθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικοί επιχειρούν να απομονώσουν το πρόβλημα και προσπαθούν να ανακτήσουν εναλλακτικές συχνότητες ώστε να υπάρχει η ελάχιστη επικοινωνία. Παράλληλα, υπάλληλοι του ηλεκτρικού τμήματος, μαζί με τον ΟΤΕ, επιχείρησαν ώστε να εντοπίσουν την τεχνική βλάβη. Ωστόσο, αργότερα σε ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ υπογράμμισε πως «νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Δείτε φωτογραφίες από ό,τι συνέβη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος:

