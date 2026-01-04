Black out στο FIR Αθηνών: Καθυστερήσεις και αναβολές πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Το γενικό μπλακάουτ στην επικοινωνία των αεροσκαφών με τα αεροδρόμια του FIR Αθηνών, επηρέασε και το αεροδρόμιο “Νίκος Καζατζάκης” του Ηρακλείου. Χαρακτηριστικά έχουν αναβληθεί, τρεις πτήσεις, η μία προς Ρόδο, η μία προς Αθήνα και η άλλη προς Μόναχο. Έχουν τουλάχιστον τετράωρη καθυστέρηση.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι θα αναχωρήσει μία πρωινή πτήση που ήταν προγραμματισμένη στις 9 το πρωί για Αθήνα και αναχωρεί τελικά με περίπου 3,5 ώρες καθυστέρηση.

Μία ακόμη πτήση για το Μόναχο, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει 13:10 έχει λάβει νέα ώρα αναχώρησης για αύριο το πρωί.

Το σύνολο των πτήσεων που επηρεάζονται από το Ηράκλειο είναι 25 και αφορούν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Μόναχο. Από το μεσημέρι φάνηκε σταδιακή εξομάλυνση αλλά ήδη καταγράφεται ταλαιπωρία των επιβατών, ενώ πολλοί που είχαν ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα χάνουν την «ανταπόκριση» για προορισμούς του εξωτερικού.

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, την συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε εξυπηρετεί περίπου 25 αναχωρήσεις και προσγειώσεις ημερησίως, σε αντίθεση με το καλοκαίρι που εξυπηρετεί σχεδόν 400.