Πρόβλημα στο FIR λόγω τεχνικού προβλήματος – Αδύνατες προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια

Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στο FIR Αθηνών από τις 09:00 της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί αδύνατες οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στις ραδιοσυχνότητες -λόγω πολλών ταυτόχρονων λήψεων- στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που έχει ως αποτέλεσμα ελεγκτές και πιλότοι να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικά μέσα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ζητήματα και σε κάποιες τηλεφωνικές συχνότητες. Όσες πτήσεις βρίσκονται στον αέρα θα προσγειωθούν χειροκίνητα, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, ενδεχομένως σε άλλα αεροδρόμια από αυτά που ήταν προγραμματισμένα να προσγειωθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικοί επιχειρούν να απομονώσουν το πρόβλημα και προσπαθούν να ανακτήσουν εναλλακτικές συχνότητες ώστε να υπάρχει η ελάχιστη επικοινωνία. Παράλληλα, υπάλληλοι του ηλεκτρικού τμήματος, μαζί με τον ΟΤΕ επιχειρούν να εντοπίσουν την τεχνική βλάβη.

Έχει εκδοθεί Notam – Τι λέει η ΥΠΑ

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έχει εκδοθεί Notam η οποία ενημερώνει τους χρήστες των αεροδρομίων και έχει μειωθεί στο ελάχιστο η εξυπηρέτηση των πτήσεων, λόγω της μειωμένης χωρητικότητας των αεροδρομίων.

«Πρόβλημα Συχνοτήτων στο F.I.R. Αθηνών Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΥΠΑ.

Όλες οι πηγές κατατείνουν ότι είναι άγνωστο το πόσο θα διαρκέσει το πρόβλημα με τον ελληνικό εναέριο χώρο. Συνδικαλιστές της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας επισήμαναν στο in, πως τα προβλήματα στο ΚΕΠΑΘΜ είναι γνωστά εδώ και καιρό, χωρίς να έχει γίνει το οτιδήποτε για να επιλυθούν. «Η κατάσταση στους Πύργους Ελέγχου των περιφερειακών αεροδρομίων είναι τραγική και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των Ελεγκτών. Πρόσφατο δείγμα της κατάντιας, στην οποία έχει περιέλθει η ΥΠΑ, είναι το γεγονός ότι στην πρόσφατη νεροποντή της Αθήνας, σημειώθηκε εισροή νερού από την οροφή της επιχειρησιακής αίθουσας του ΚΕΠΑΘΜ», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Η εικόνα του εναέριου χώρου της Ελλάδος από τον ιστότοπο flight radar είναι χαρακτηριστική για την κατάσταση που επικρατεί. Ελάχιστα αεροπλάνα βρίσκονται πέριξ των δύο μεγαλύτερων αεροδρομίων της χώρας, αυτό του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και του «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.