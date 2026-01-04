Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια, προκαλώντας προβλήματα σε δεκάδες πτήσεις από και προς την Ελλάδα, αλλά και εντός της επικράτειας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στις 12:50, εξυπηρετούνταν 35 αεροσκάφη την ώρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Παράλληλα, δόθηκε άδεια για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» να φύγουν αεροπλάνα βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

Πλέον, συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε το black out στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Συνολικά, από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο FIR Αθηνών, μέχρι τις 12:50, οκτώ αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, τρεις αφίξεις για το Ελευθέριος Βενιζέλος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), τέσσερις αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Αρκετοί εξ’΄αυτών έκαναν λόγο για ώρες αναμονής στις ουρές, για συνωστισμό αλλά και αβεβαιότητα για την πραγματοποιήσεις πτήσεις τους.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σύμφωνα με τον πίνακα ανακοινώσεων, μετά τις 09:00 έως τις 12:00 καταγράφηκαν πέντε καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις πτήσεων, προς Αθήνα και Σύρο, ενώ ακυρώθηκε μια πτήση προς Στουτγάρδη. Στις αφίξεις επτά πτήσεις έχουν καθυστέρηση και προέρχονται από Αθήνα, Σάμο, Λάρνακα, Στοκχόλμη. Αντίστοιχη ταλαιπωρία καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη.

«Το περιστατικό συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση»

Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε η ΥΠΑ, λέγοντας πως «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Η ανακοίνωση της Aegean

«Το τεχνικό πρόβλημα που έχει προκύψει από τις πρωινές ώρες στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζεται, προκαλώντας σημαντική μείωση της χωρητικότητας στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις ή/και ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια», σύμφωνα με την Aegean.

Σε αυτήν προστίθεται: «Οι επιβάτες της AEGEAN θα λαμβάνουν ενημερώσεις για την κατάσταση της πτήσης τους στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην κράτησή τους».

Τι αναφέρει η Skyexpress

«Λόγω δυσλειτουργίας στα συστήματα ελέγχου του ελληνικού εναέριου χώρου, ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις και αλλαγές στο πτητικό μας πρόγραμμα. Από την πλευρά μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιορίσουμε τον χρόνο αναμονής σας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Skyexpress.

Τι συνέβη νωρίτερα

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό πρόβλημα εντοπίστηκε στο FIR Αθηνών μετά τις 09:00 της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να είχαν καταστεί αδύνατες οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις σε ελληνικά αεροδρόμια.

Το σημαντικό πρόβλημα αφορούσε τις ραδιοσυχνότητες στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που είχε ως αποτέλεσμα ελεγκτές και πιλότοι να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικά μέσα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν ζητήματα και σε κάποιες τηλεφωνικές συχνότητες. Όσα αεροπλάνα βρίσκονταν στον αέρα εκείνη τη στιγμή προσγειώθηκαν χειροκίνητα, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, κάποια σε άλλα αεροδρόμια από αυτά που ήταν προγραμματισμένα να προσγειωθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικοί επιχειρούν να απομονώσουν το πρόβλημα και προσπαθούν να ανακτήσουν εναλλακτικές συχνότητες ώστε να υπάρχει η ελάχιστη επικοινωνία. Παράλληλα, υπάλληλοι του ηλεκτρικού τμήματος, μαζί με τον ΟΤΕ, επιχείρησαν ώστε να εντοπίσουν την τεχνική βλάβη. Ωστόσο, αργότερα σε ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ υπογράμμισε πως «νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Δείτε φωτογραφίες από το χάος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: