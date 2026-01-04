ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό black out στα αεροδρόμια

Πυρά για το σημερινό black out σε ελληνικά αεροδρόμια εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως «αριστεία… Άλλο ένα ‘κατόρθωμα’ για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό μπλακάουτ στα αεροδρόμια όλης της χώρας».

Ακολούθως προσθέτει πως «τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θέμα; Απαρχαιωμένες υποδομές, κενό σε εφεδρικά συστήματα, κυβερνοεπίθεση; Όλα αυτά μαζί; Τελικά, το μόνο που ξέρουν καλά είναι να λοιδορούν τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όποτε αυτοί προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουν με τον εξοπλισμό και τις ελλείψεις».

Επηρεάστηκαν περίπου 90 πτήσεις στο Ελ. Βενιζέλος

Συνολικά, από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο FIR Αθηνών, μέχρι τις 12:50, οκτώ αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, τρεις αφίξεις για το Ελευθέριος Βενιζέλος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), τέσσερις αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Αρκετοί εξ’΄αυτών έκαναν λόγο για ώρες αναμονής στις ουρές, για συνωστισμό αλλά και αβεβαιότητα για την πραγματοποιήσεις πτήσεις τους.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σύμφωνα με τον πίνακα ανακοινώσεων, μετά τις 09:00 έως τις 12:00 καταγράφηκαν πέντε καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις πτήσεων, προς Αθήνα και Σύρο, ενώ ακυρώθηκε μια πτήση προς Στουτγάρδη. Στις αφίξεις επτά πτήσεις έχουν καθυστέρηση και προέρχονται από Αθήνα, Σάμο, Λάρνακα, Στοκχόλμη. Αντίστοιχη ταλαιπωρία καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη.