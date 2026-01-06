sports betsson
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

Ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» ξεκινά στη Euroleague και ο Ολυμπιακός (11-7) καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις πιο δύσκολες ομάδες της διοργάνωσης αφού φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε (12-6) στην Κωνσταντινούπολη (6/1, 19:45), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής.

Οι Ερυθρόλευκοι προέρχονται από τρεις σερί νίκες κόντρα σε Βιλερμπάν, Βίρτους και Παναθηναϊκό, θέλοντας να κάνουν ένα μεγάλο άλμα για να διεκδικήσουν τη θέση τους στην πρώτη τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα έδρας. Σε… παρόμοια κατάσταση και οι Τούρκοι που έχουν επίσης τρεις νίκες απέναντι σε Αρμάνι, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια.

Στα… αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει μαζί του τον Τάισον Γουόρντ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ φυσικά εκτός είναι και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έφτασε χθες (5/1) στην Αθήνα. Το μεγάλο ερωτηματικό ακούει στο όνομα, Νίκολα Μιλουτίνοφ, η συμμετοχή του οποίου θα κριθεί τελευταία στιγμή.

Από την άλλη πλευρά, κινήσεις έκανε και το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον Κρις Σίλβα που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ να αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, αντίθετα ο Νάντο Ντε Κολό δεν προλαβαίνει.

Δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό

Στη μάχη θα ριχτεί και ο Παναθηναϊκός ο οποίος καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Ολυμπιακό και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, υποδεχόμενος την Αρμάνι Μιλάνο απόψε το βράδυ (6/1, 21:15) στο ΟΑΚΑ. Οι Πράσινοι έχουν ρεκόρ 12-7, ενώ οι Ιταλοί είναι στο 9-10.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντίνο Μήτογλου ο οποίος υπέστη θλάση οπίσθιων μηριαίων και θα μείνει εκτός και στο επόμενο παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια. Από την άλλη, Σέστινα, Ντιοπ και Μπολμάρο θα είναι εκτός, ενώ αμφίβολοι είναι οι Τονούτ και Σιλντς.

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 6/1 στις 19:45
Μονακό – Παρτίζαν 6/1 στις 20:30
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 6/1 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 6/1 στις 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 6/1 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 6/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/1 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/1 στις 21:30
Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30

Η βαθμολογία:

