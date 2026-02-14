Τα…. έβαλε με τον Μπόλντγουιν η σύντροφος του Ναν: «Σε σιχαίνομαι, μικρέ άντρα!» (pic)
Η σύρραξη στο ΟΑΚΑ μετά το buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουιν έφερε την αντίδραση και της συντρόφου του Κέντρικ Ναν, που έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, χάρη σε buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουινστο φινάλε και αμέσως μετά το τέλος του ματς επικράτησε ο κακός χαμός στο κέντρο του γηπέδου και γενική σύρραξη με πρωταγωνιστές τον Αμερικανό και τον Ματίας Λεσόρ.
Ο πανηγυρισμός του Μπόλντγουιν και όλα όσα έγιναν στο ΟΑΚΑ στο τέλος, προκάλεσαν αντιδράσεις από τον κόσμο του τριφυλλιού και όχι μόνο.
Λίγο αργότερα από τη σύρραξη, η σύντροφος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, πήρε θέση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπολύοντας «αιχμηρή» επίθεση κατά του γκαρντ της Φενέρμπαχτσε.
«Πραγματικά σιχαίνομαι τον Μπόλντγουιν. Δεν είσαι αυτός, μικρέ άντρα», έγραψε χαρακτηριστικά!
Δείτε την ανάρτηση της συντρόφου του Ναν για τον Μπόλντγουιν:
