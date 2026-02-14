Καταγγελία της Φενέρμπαχτσε για τη σύρραξη στο ΟΑΚΑ μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν
Ο αντιπρόεδρος της Φενέρμπαχτσε έκανε γνωστό ότι ο τούρκικος σύλλογος προέβη σε καταγγελίες για τη σύρραξη με το φινάλε του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Η Φενέρμπαχτσε πήρε σπουδαία νίκη στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, χάρη στο buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουιν και παρέμεινε στην κορυφή της Euroleague, όμως επικράτησε χαμός μετά το τέλος του ματς και γενική σύρραξη.
Αφού επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και ολοκληρώθηκε ο καυγάς, ο Φενέρ ενημέρωσε ότι προέβη σε καταγγελίες για τα όσα συνέβησαν με το φινάλε της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Η ομάδα της Τουρκίας έφυγε νικήτρια από το ματς με buzzer beater του Μπόλντγουιν και ακολούθησε μεγάλη ένταση. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιριτσί, έκανε σχετική ανάρτηση στο «X», τονίζοντας:
Τι αναφέρει ο αντιπρόεδρος της Φενέρμπαχτσε για την καταγγελία:
«Αγαπητοί οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όλοι οι παίκτες μας είναι καλά. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε υποβάλει τις καταγγελίες μας σχετικά με όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα. Θα παρακολουθούμε στενά την υπόθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και ιδιαίτερα τους φιλάθλους που ήρθαν σήμερα εδώ για να μας στηρίξουν. Ευτυχώς που υπάρχετε».
