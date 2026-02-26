Δανεικός στη Μπανταλόνα ο Τζαμπάρι Πάρκερ
Τον δανεισμό του Τζαμπάρι Πάρκερ στην Μπανταλόνα έως το τέλος της σεζόν ανακοίνωσε η Παρτίζαν.
Η Παρτίζαν ανακοίνωσε τον δανεισμό του Τζαμπάρι Πάρκερ (30 χρόνων, 2.03 μέτρα) στην Μπανταλόνα για το υπόλοιπο της σεζόν.
Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε χάσει τη θέση του στο ρόστερ των Σέρβων και πάρθηκε η απόφαση να παραχωρηθεί δανεικός στην Ισπανία. Είχε υπογράψει διετές το περασμένο καλοκαίρι με την ομάδα του Βελιγραδίου, αλλά μετά από λίγους μήνες δόθηκε δανεικός.
Σε 15 παιχνίδια στη EuroLeague φέτος μέτρησε 7.7 πόντους και 2.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Η ανακοίνωση της Παρτίζαν για τον Πάρκερ:
Ο Τζαμπάρι Πάρκερ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη Χουβεντούδ Μπανταλόνα για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν. Η ομάδα από την Ισπανία θα αναλάβει μέρος του μισθού του παίκτη που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Παρτιζάν στην αρχή της σεζόν.
Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Πάρκερ προπονούνταν ατομικά με στόχο να φτάσει σε επαρκή φόρμα και τώρα θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό του στο γήπεδο με την ομάδα της Χουβεντούδ.
Džabari Parker na pozajmici u Huventudu!
Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom Mozzart Bet.
U prethodnim… pic.twitter.com/eZprzfeaJJ
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 26, 2026
