Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

H Παρτιζάν μπορεί να πήρε δύο σερί νίκες με Ερυθρό Αστέρα και Μπάγερν, όμως η βαριά ήττα από την Βίρτους Μπολόνια επανέφερε γκρίνια και… παρατράγουδα στον κόσμο, με αποτέλεσμα να μπαίνει ξανά ο σύλλογος σε περίοδο κρίσης.

Η εσωστρέφεια επανήλθε, ενώ η εικόνα της ομάδας να είναι χαμηλά στη βαθμολογία της Euroleague, βάζει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε διοίκηση και παίκτες, με τον κόσμο να έχει πολλά παράπονα μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η αγωνιστική εικόνα των Παρτιζάνων, δεν είναι καλή, ενώ έχει μείνει πίσω και σε συνάρτηση με το 86-68 της Βίρτους στο Βελιγράδι έγινε ένας χαμός στο γήπεδο από το γιουχάρισμα του κόσμου. Αυτός που τα «άκουσε» περισσότερο ήταν ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ζάρκο Πάσπαλι, που ήταν απέναντι του ο κόσμος πριν καλά καλά ξεκινήσει το ματς.

Οι αποδοκιμασίες του κόσμου της Παρτιζάν στον Πάσπαλι

Ένας από εκείνους που δέχεται σκληρή κριτική, είναι και ο Τζαμπάρι Πάρκερ που απέναντι στην ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Έχει μπει ξεκάθαρα στο μάτι των Σέρβων οπαδών, αλλά και των υπεύθυνων της ομάδας που δυσκολεύονται να διαχειριστούν την αρνητική του στάση.

Parker: Jedan sam od najboljih u Evropi, broj jedan je igrati https://t.co/o8W9zcRtAd — Sport Klub (@sportklub) December 17, 2025

Φημολογείται πως ο ταλαντούχος Αμερικανός δεν θα αποτελέσει καν μέρος της αποστολής και πως μετράει αντίστροφα, πριν απαλλαχθεί από τα καθήκοντά του και αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του. «Ξέρετε τις δυνατότητές μου. Κι εγώ ο ίδιος γνωρίζω πως είμαι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης. Είτε μείνω εδώ, είτε πάω κάπου αλλού, πρέπει να ανησυχώ για το μέλλον μου», δήλωσε ο ίδιος.