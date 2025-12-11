Σάλος στη Σερβία για το συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
Το θέμα του μισθού του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν παραμένει στην επικαιρότητα, με έγγραφο που διέρρευσε να έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Σερβία.
- Το «παραλήρημα» της ΑΙ απειλεί την ψυχική υγεία – Αμερικανοί εισαγγελείς προειδοποιούν τις Big Tech
- Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που έθαψε ζωντανό σκυλί στη Θεσσαλονίκη
- Σήμερα «κληρώνει» για την προεδρία του Eurogroup - Οι πιθανότητες Πιερρακάκη και οι ισορροπίες
- «Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Η συζήτηση γύρω από το όνομα του Ομπράντοβιτς καλά κρατεί. Έγγραφο που διέρρευσε στη Σερβία ήρθε να ρίξει… λάδι στη φωτιά, καθώς το περιεχόμενο ανέφερε ότι ο «Ζοτς» λάμβανε 2,2 εκατ. δολάρια ετησίως ως μισθό.
Ωστόσο, το ποσό που αναγράφεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτό διότι πρόκειται για χρήματα που οφείλονται στον Σέρβο προπονητή και από προηγούμενες χρονιές.
Μάλιστα, ο Μίτσα Μπέριτς υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση του εν λόγω εγγράφου ήταν εσκεμμένη και με… πολιτική κάλυψη, ώστε να πληγεί η εικόνα του Ομπράντοβιτς στα μάτια του κόσμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Nοva.rs, το ποσό που παρουσιάστηκε ως ετήσιος μισθός αφορά χρήματα που επρόκειτο να λάβει ο Ομπράντοβιτς τη σεζόν 2025-26, αλλά και καθυστερημένες πληρωμές από προηγούμενες περιόδους.
- Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
- Betsson Super Cup: Η ώρα του τελικού Ολυμπιακός – ΟΦΗ
- Η Παρτιζάν προσπάθησε να υπογράψει τον Μόρις πριν τον Ολυμπιακό
- Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
- Σάλος στη Σερβία για το συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
- «Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
- Eurocup Women: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «32»
- Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις