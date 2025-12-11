Σάλος στη Σερβία για το συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν

Η συζήτηση γύρω από το όνομα του Ομπράντοβιτς καλά κρατεί. Έγγραφο που διέρρευσε στη Σερβία ήρθε να ρίξει… λάδι στη φωτιά, καθώς το περιεχόμενο ανέφερε ότι ο «Ζοτς» λάμβανε 2,2 εκατ. δολάρια ετησίως ως μισθό.

Ωστόσο, το ποσό που αναγράφεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτό διότι πρόκειται για χρήματα που οφείλονται στον Σέρβο προπονητή και από προηγούμενες χρονιές.

Μάλιστα, ο Μίτσα Μπέριτς υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση του εν λόγω εγγράφου ήταν εσκεμμένη και με… πολιτική κάλυψη, ώστε να πληγεί η εικόνα του Ομπράντοβιτς στα μάτια του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Nοva.rs, το ποσό που παρουσιάστηκε ως ετήσιος μισθός αφορά χρήματα που επρόκειτο να λάβει ο Ομπράντοβιτς τη σεζόν 2025-26, αλλά και καθυστερημένες πληρωμές από προηγούμενες περιόδους.