Παρτιζάν: Επιστρέφει τον Ιανουάριο ο Τζόουνς
Ο Κάρλικ Τζόουνς αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Παρτιζάν μέσα στον Ιανουάριο.
Ο σταρ της Παρτιζάν, Κάρλικ Τζόουνς αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά το κάταγμα που ύπεστη το οποίο τον ανάγκασε να τεθεί νοκ-άουτ, πριν από περίπου δύο μήνες.
Ο Αμερικανός παραχώρησε δηλώσεις σε μέσο του εξωτερικού και ανέφερε ότι θα κάνει comeback στα παρκέ τον Ιανουάριο, ενώ παράλληλα συνεχάρη τους συμπαίκτες του για τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Τζόουνς:
«Θα ήθελα να είναι νωρίτερα, όμως μου έχουν πει ότι η επιστροφή μου υπολογίζεται στα μέσα Ιανουαρίου, οπότε αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Χαίρομαι πολύ για τη νίκη. Ο τραυματισμός με επηρέασε, αλλά το αποδέχτηκα, το ξεπέρασα και προσπαθώ να στηρίζω τους συμπαίκτες μου. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη νίκη».
