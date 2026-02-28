«Σταρ της Euroleague φέρεται να είναι ο βασικός συνεργός σε υπόθεση στοιχηματικής απάτης»

«Βόμβα» στη Euroleague, με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Walla Sports, το οποίο επικαλείται έρευνα του δημοσιογράφου Πάμπλο Τόρε στην εκπομπή του «Pablo Torre Finds Out».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, Αντόνιο Μπλέικνι, φαίνεται πως βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης ομοσπονδιακής έρευνας για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Και η Euroleague μπλεγμένη στο σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Μπλέικνι κατονομάζεται ως ο υπ’ αριθμόν 1 συνεργός στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο που αφορά υπόθεση στοιχηματικής χειραγώγησης αγώνων με εμπλοκή και του ΝΒΑερ Τέρι Ροζίερ.

Πώς εμπλέκεται ο σταρ της Euroleague; Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπλέικνι φέρεται να λειτούργησε ως σύνδεσμος μεταξύ του Ροζίερ και δικτύου παικτών στοιχήματος, ενώ γίνεται λόγος για οικονομικό όφελος μέσω εκμετάλλευσης εσωτερικής πληροφόρησης.

Μάλιστα, ο παίκτης φαίνεται να συμμετείχε στην όλη διαδικασία από τη σεζόν 2022-23, όταν αγωνιζόταν στην Κίνα με τους Jiangsu Dragons και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έλαβε 200.000 δολάρια σε μετρητά ως αμοιβή για διαμεσολάβηση και συμμετοχή σε υποθέσεις εσκεμμένου επηρεασμού αγωνιστικών επιδόσεων.

Όπως αναφέρουν πηγές του Πάμπλο Τόρε, δεν αποκλείεται ο Μπλέικνι να συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές αρχές, με στόχο να αποφύγει επιπλέον κατηγορίες, αφού σε ενδεχόμενη καταδίκη του για απάτη, οι ποινές που προβλέπονται ενδέχεται να φτάνουν έως και τα 20 χρόνια κάθειρξης.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τα αμερικανικά δικαστήρια, με πηγές της Χάποελ Τελ Αβίβ να αναφέρουν πως ο Μπλέικνι δεν αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη. Ωστόσο, το ζήτημα είναι πιθανό να επηρεάσει τόσο το NBA όσο και τη Euroleague, αλλά και γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ.