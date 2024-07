Πιτίνο: «Ο Σπανούλης κάνει πολύ καλή δουλειά με αυτή την ομάδα, πάμε Ελλάς!»

Το τελευταίο βήμα για να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι έτοιμη να κάνει η Εθνική Ελλάδος, που αντιμετωπίζει την Κροατία (7/7, 21:00) στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά.

Με αφορμή το σπουδαίο παιχνίδι, ο Ρικ Πιτίνο, που παρακολούθησε από κοντά και τον χτεσινό ημιτελικό, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του τελικού, γνωστοποιώντας ότι θα είναι ξανά στο ΣΕΦ και τονίζοντας πως ο Βασίλης Σπανούλης κάνει πολύ καλή δουλειά.

«Στο δρόμο για να δω την Εθνική Ελλάδας να προκρίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Βασίλης Σπανούλης κάνει πολύ καλή δουλειά με αυτή την ομάδα. Ελλάς Πάμε!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός κόουτς.

On my way to see the Greek National team qualify for the Olympics. Billy Spanoulis is doing a great job with this team. Hellas Pame!!!!

— Rick Pitino (@RealPitino) July 7, 2024