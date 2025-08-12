Ο Ταχ εμπνέεται από τους Μαντέλα, ΛεΜπρόν και Ροναλντίνιο

Πηγές έμπνευσης για τον Τζόναθαν Ταχ είναι οι Νέλσον Μαντέλα, Τζέιμς ΛεΜπρόν και Ροναλντίνιο, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος στο «51», το περιοδικό των μελών της Μπάγερν Μονάχου. Ο Ταχ, ο οποίος μετακόμισε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, μίλησε και για τον ρατσισμό,

«Για μένα είναι το απόλυτο παράδειγμα ηγεσίας», δήλωσε ο Τζόναθαν Ταχ για τον Νέλσον Μαντέλα, ενώ ο 29χρονος αμυντικός πρόσθεσε: «Η δύναμή του που έφερνε τους ανθρώπους κοντά, αγωνιζόταν για δικαιοσύνη και ισότητα, ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, με εμπνέει να είμαι καλύτερος όχι μόνο ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος».

Μόνο καλά λόγια είχε να πει ο Τζόναθαν Ταχ και για τον Τζέιμς ΛεΜπρόν καθώς «δεν είναι απλά ένας κορυφαίος αθλητής. Είναι ηγέτης μέσα και έξω από το γήπεδο. Η αφοσίωση και το πάθος του για το παιχνίδι, αλλά και η κοινωνική του δράση, μου δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να έχεις ευθύνη και να χρησιμοποιείς τη θέση σου για καλό».

Αναφορικά με τον Ροναλντίνιο, ο Ταχ παραδέχθηκε ότι «με έχει εμπνεύσει με τη δημιουργικότητα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Ο τρόπος που έπαιζε και η θετική του ενέργεια δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα, πρόκειται για τέχνη και χαρά.»

Ο Τζόναθαν Ταχ, από τους κορυφαίους αμυντικούς της Γερμανίας, έκανε αναφορά και στον ρατσισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο νεοαποκτηθείς άσος της Μπάγερν δήλωσε:

-«Ο ρατσισμός δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί ή να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε με ειλικρίνεια και θάρρος. Όταν μιλάμε ανοιχτά για τις εμπειρίες μας, βοηθάμε να σπάσουν οι προκαταλήψεις και να χτιστεί μια πιο δίκαιη κοινωνία».

-«Στον αθλητισμό, που έχει τόσο μεγάλη επίδραση σε εκατομμύρια ανθρώπους, η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πρέπει να δείξουμε με το παράδειγμά μας ότι ο σεβασμός και η αποδοχή είναι μη διαπραγματεύσιμες αξίες».

-«Η καταπολέμηση του ρατσισμού απαιτεί συνεχή προσπάθεια από όλους μας — παίκτες, ομάδες, οπαδούς και τη διοίκηση. Η σιωπή δεν είναι λύση».

Το περιοδικό μελών «51» της Μπάγερν Μονάχου είναι το επίσημο μηνιαίο έντυπο του γερμανικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, το οποίο εκδίδεται αποκλειστικά για τα μέλη του και δεν διατίθεται στα περίπτερα. Ο τίτλος «51» προέρχεται από τη διεύθυνση της έδρας του συλλόγου, τη Säbener Straße 51 στο Μόναχο. Το περιοδικό κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή με 170.000 αντίτυπα και ψηφιακά μέσω της εφαρμογής της Μπάγερν και της πλατφόρμας MyFCB.