Το Μιλγουόκι έχασε από την Οκλαχόμα, αλλά ο Γιάννης «νίκησε» τον Σάι (vids)
Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούμπο ηττήθηκαν από τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε ματς της pre-season του ΝΒΑ όμως ο Greek Freak ήταν εξαιρετικός απέναντι στον MVP...
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 116-112 από τους πρωταθλητές NBA, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σε ματς της pre-season.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για περίπου 25 λεπτά, προσφέροντας 16 πόντους (5/8 δίποντα, 6/10 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, δείχνοντας πως βρίσκεται ήδη σε καλό ρυθμό. Μάλιστα, σε όσες φάσεις ο Greek Freak χρειάστηκε να μαρκάρει τον MVP της περσινής σεζόν, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, τα πήγε… κάτι παραπάνω από καλά, βγαίνοντας νικητής στις περισσότερες προσωπικές τους μονομαχίες!
Giannis.
Shai.
HIGH INTENSITY between 2 superstars 💯 pic.twitter.com/NBWDhTiDH2
— NBA (@NBA) October 15, 2025
Πρώτος σκόρερ για τα «Ελάφια» ήταν ο Κόουλ Άντονι, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ πρόσθεσε 15 πόντους. Από εκεί και πέρα, Ρόλινς και Τρεντ σημείωσαν 13 και 11 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 7 λεπτά και είχε 4 πόντους με 2/2 δίποντα.
Από τους Θάντερ ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, μετρώντας 23 πόντους σε μόλις 19 λεπτά (1/3 τρίποντα, 7/7 δίποντα, 6/8 βολές), μαζί με 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Μπράντεν Κάρλσον, που άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Δείτε όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο κόντρα στους Θάντερ
Bully ball. https://t.co/rupeiwHOFQ pic.twitter.com/sFLKYmyCr0
— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 15, 2025
Too strong. 💪 pic.twitter.com/8LhNk4JRfa
— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 15, 2025
