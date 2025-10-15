Το Μιλγουόκι έχασε από την Οκλαχόμα, αλλά ο Γιάννης «νίκησε» τον Σάι (vids)

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 116-112 από τους πρωταθλητές NBA, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σε ματς της pre-season.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για περίπου 25 λεπτά, προσφέροντας 16 πόντους (5/8 δίποντα, 6/10 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, δείχνοντας πως βρίσκεται ήδη σε καλό ρυθμό. Μάλιστα, σε όσες φάσεις ο Greek Freak χρειάστηκε να μαρκάρει τον MVP της περσινής σεζόν, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, τα πήγε… κάτι παραπάνω από καλά, βγαίνοντας νικητής στις περισσότερες προσωπικές τους μονομαχίες!

Πρώτος σκόρερ για τα «Ελάφια» ήταν ο Κόουλ Άντονι, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ πρόσθεσε 15 πόντους. Από εκεί και πέρα, Ρόλινς και Τρεντ σημείωσαν 13 και 11 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 7 λεπτά και είχε 4 πόντους με 2/2 δίποντα.

Από τους Θάντερ ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, μετρώντας 23 πόντους σε μόλις 19 λεπτά (1/3 τρίποντα, 7/7 δίποντα, 6/8 βολές), μαζί με 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Μπράντεν Κάρλσον, που άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Δείτε όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο κόντρα στους Θάντερ