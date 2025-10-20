Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA έχει ξεκινήσει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε δηλώσεις πριν από την πρεμιέρα των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο «Greek Freak» τόνισε ότι η ομάδα του θα είναι επικίνδυνη και θα δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους, ενώ για τον Κρις Μίντλετον ανέφερε πως θα ήθελε να τον δει να δακρύζει με το αφιέρωμα που του έχει ετοιμάσει η ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Δεν είμαστε το φαβορί, αλλά θα αποτελέσουμε πρόβλημα. Θα είμαστε επικίνδυνοι. Η ομάδα έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ επικίνδυνη. Έχουμε πολλούς σουτέρ και playmakers. Έχουμε πολλούς χειριστές της μπάλας. Έχουμε πολλούς αμυντικούς. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Έχουμε έναν τρομερό ψηλό, που μπορεί να δημιουργήσει χώρο στο παρκέ και να προκαλέσει πρόβλημα αμυντικά. Είμαστε φτιαγμένοι ακριβώς όπως πρέπει για να κάνουμε μία δήλωση. Τώρα ο στόχος μας είναι η Τετάρτη. Μετά από αυτό, να μείνουμε υγιείς και μετά να πάμε στα play offs και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μία σειρά εκεί».

«Πρώτα απ’ όλα το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι θα πρέπει να λάβει την πιο θερμή υποδοχή. Όταν έρθει εδώ και δει το βίντεο με το οποίο θα τον τιμήσει η ομάδα, θα πρέπει να δακρύσει και να κλάψει πριν από το παιχνίδι.

«We’re going to be a problem. We’re going to be dangerous.» pic.twitter.com/DZ2KPrNjla — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 19, 2025

Δεν μπορώ να εξηγήσω πόσα πολλά σημαίνει ο Κρις για την ομάδα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πόσα πολλά σημαίνει ο Κρις για εμένα. Είχα την ευκαιρία να παίξω εναντίον του, μία φορά με την εθνική ΗΠΑ και μία πέρσι. Είναι διασκεδαστικό. Είναι ο άνθρωπός μου. Είναι ο αδερφός μου για μια ζωή. Έχουμε κάνει απίθανα πράγματα μαζί. Οπότε, ανυπομονώ να τον δω να δακρύζει την Τετάρτη».