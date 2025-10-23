Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν τη σεζόν με νίκη 133-120 επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος.Ο Έλληνας σταρ τελείωσε με double-double, καταγράφοντας 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής, με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές.

Στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο παρελθόν και την συνεργασία του με τον Μάιλς Τέρνερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σχολιάζοντας την απόδοση της ομάδας του, ο Γιάννης τόνισε:

«Παίζαμε εκπληκτικό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο σαν να σταματήσαμε. Κανείς δεν έκανε κίνηση, κανείς δεν άγγιζε τη ρακέτα. Και έτσι επέστρεψαν στο ματς. Αυτή η ομάδα είναι εκπληκτική. Πολύ επικίνδυνη ομάδα. Πολλά παιδιά μπορούν να οργανώσουν και να σουτάρουν. Όταν είσαι ελεύθερος πρέπει να σουτάρεις. Ακόμη κι αν το χάσεις, σούταρε ξανά. Νευριάζω μερικές φορές όταν είναι ελεύθεροι και δεν σουτάρουν. Το λέω αυτό δημόσια, το λέω και στα αποδυτήρια».

Για τον Κρις Μίντλετον ανέφερε:

«Ήταν περίεργο. Είναι η τρίτη φορά που παίζω εναντίον του. Ακόμη είναι μεγάλη απειλή στο παρκέ, κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Παίζει έξυπνα. Στην 14η σεζόν της καριέρας του, είναι περίεργο να παίζω εναντίον του. Προηγούμαι 2-1 στις νίκες κόντρα στον Μίντλετον».

Όσον αφορά το ποιος παίρνει το τελευταίο σουτ στους Μπακς, ο Γιάννης εξήγησε:

«Οι καλύτερες ομάδες έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να βγάλουν φάσεις. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος All-Star. Οι ομάδες που έχουν 2-3 All-Star δεν είναι απαραίτητα επιτυχημένες. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να χτίζουμε καλές συνήθειες».

Τέλος, για τη συνεργασία του με τον Μάιλς Τέρνερ, δήλωσε:

«Δεύτερο ματς που παίζουμε παρέα στο παρκέ. Είναι αφύσικο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο στο δεύτερο παιχνίδι. Με… μισούσε πριν έξι μήνες. Το μίσος είναι μία πολύ δυνατή λέξη, αλλά ούτε εγώ τον συμπαθούσα. Έχει μεγάλο χαρακτήρα, είναι εκπληκτικός ηγέτης. Να συνεχίσουμε ενωμένοι. Τίποτα δεν θα μας δοθεί. Θα είμαστε σε καλό σημείο αν έχουμε αυτή τη νοοτροπία».