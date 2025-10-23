Μετά το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική μας ομάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 133-120 επί των Γουίζαρντς, στην επιστροφή του Κρις Μίντλετον στο Μιλγουόκι.

Ο Greek Freak πέτυχε 37 πόντους, με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές, ενώ μάζεψε 14 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, για 2 λάθη, σε κάτι λιγότερο πό 27 λεπτά (26:45).

Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Οι καλύτερες στιγμές

Πρωταγωνιστής του ματς ήταν και ο Κρις Μίντλετον που επέστρεψε στην πόλη στην οποία μαζί με τον Αντετοκούνμπο πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2021 και σταμάτησε στους 23 πόντους με 6/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στα αγωνιστικά, οι Μπακς ήταν εκπληκτικοί στην πρώτη περίοδο, «έχτισαν» διαφορά ασφαλείας από την αρχή του ματς και δεν δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν την αναμέτρηση και να πανηγυρίσουν το νικηφόρο ξεκίνημα. Επόμενος αντίπαλος του Μιλγουόκι οι Ράπτορς στο Τορόντο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10, 01:30).

Τα δωδεκάλεπτα: 40-23, 72-53, 101-90, 133-120

Μιλγουόκι Μπακς: Τρεντ 17 (5/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 37, Τέρνερ 11 (2/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ), Γκριν 11 (3/5 τρίποντα), Πόρτερ 10 (2), Κούζμα 12 (5/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Πόρτις 2 (1/6 σουτ, 6 ριμπάουντ), Ρόλινς 9 (1/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πρινς 11 (3/4 τρίποντα), Άντονι 9 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Κόφι 2, Σιμς 2, Χάρις, Θ. Αντετοκούνμπο, Τζάκσον

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Μίντλετον 23 (6/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζορτζ 21 (3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαρ 10 (12 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ΜακΚόλουμ 9 (0/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάρινγκτον 11 (3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόνσον 16 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπάγκλι 1, Γουίτμορ 14 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Κίσπερτ 11 (3/7 τρίποντα), Σαμπάνι, Ράιλι 2, Κούπερ, Βούκτσεβιτς, Τζόνσον, Γκιλ 2