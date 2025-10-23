sports betsson
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23 Οκτωβρίου 2025

Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

Σύνταξη
Μετά το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική μας ομάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 133-120 επί των Γουίζαρντς, στην επιστροφή του Κρις Μίντλετον στο Μιλγουόκι.

Ο Greek Freak πέτυχε 37 πόντους, με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές, ενώ μάζεψε 14 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, για 2 λάθη, σε κάτι λιγότερο πό 27 λεπτά (26:45).

Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Οι καλύτερες στιγμές

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστής του ματς ήταν και ο Κρις Μίντλετον που επέστρεψε στην πόλη στην οποία μαζί με τον Αντετοκούνμπο πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2021 και σταμάτησε στους 23 πόντους με 6/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στα αγωνιστικά, οι Μπακς ήταν εκπληκτικοί στην πρώτη περίοδο, «έχτισαν» διαφορά ασφαλείας από την αρχή του ματς και δεν δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν την αναμέτρηση και να πανηγυρίσουν το νικηφόρο ξεκίνημα. Επόμενος αντίπαλος του Μιλγουόκι οι Ράπτορς στο Τορόντο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10, 01:30).

Τα δωδεκάλεπτα: 40-23, 72-53, 101-90, 133-120

Μιλγουόκι Μπακς: Τρεντ 17 (5/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 37, Τέρνερ 11 (2/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ), Γκριν 11 (3/5 τρίποντα), Πόρτερ 10 (2), Κούζμα 12 (5/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Πόρτις 2 (1/6 σουτ, 6 ριμπάουντ), Ρόλινς 9 (1/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πρινς 11 (3/4 τρίποντα), Άντονι 9 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Κόφι 2, Σιμς 2, Χάρις, Θ. Αντετοκούνμπο, Τζάκσον

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Μίντλετον 23 (6/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζορτζ 21 (3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαρ 10 (12 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ΜακΚόλουμ 9 (0/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάρινγκτον 11 (3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόνσον 16 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπάγκλι 1, Γουίτμορ 14 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Κίσπερτ 11 (3/7 τρίποντα), Σαμπάνι, Ράιλι 2, Κούπερ, Βούκτσεβιτς, Τζόνσον, Γκιλ 2

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Business
Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
Μπιλμπάο – Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε (vid)
Champions League 22.10.25

Μπιλμπάο – Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε (vid)

Μετά τις ήττες από την Αρσεναλ και την Ντόρτμουντ η Αθλέτικ Μπιλμπάο έκανε…σεφτέ, σταματώντας το σερί της Καραμπάγκ που μετρούσε δυο νίκες. Χρυσή αλλαγή ο Ναβάρο, MVP ο Γκουρουθέτα με δυο γκολ!`

Βάιος Μπαλάφας
Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
Champions League 22.10.25

Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ιτουράλντε Γκονθάλεθ, ο οποίος σχολιάζει για το Cadena SER, «έκαψε» τον Ουρς Σνάιντερ για όσα σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε
Champions League 22.10.25

Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε

Η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και η παγκόσμια κατακραυγή για τον Ελβετό διαιτητή, αναμένεται να οδηγήσει την UEFA στο να προτείνει αλλαγή κανονισμού στις περιπτώσεις αποβολής με δεύτερη κίτρινη που δεν μπορεί να ελέγξει ο VAR.

Σύνταξη
Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)
Champions League 22.10.25

Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)

Viral έχει γίνει στα social media η αντίδραση του Σαντιάγκο Έσε μετά την αποβολή-εφεύρεση στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να στηρίζει τον Αργεντίνο.

Σύνταξη
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ελλάδα 23.10.25

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Διαψεύδει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, τόσο τον υπουργό Υγείας όσο και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που έκαναν λόγο για ενημέρωσή της σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι. «Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία», επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. Αναλυτικά η ανακοίνωση […]

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 23.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές
Ελλάδα 23.10.25

Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Η ραγδαία αύξηση των μελών στην ομάδα Alarm Moto, που είχε ξεπεράσει τις 170.000 μόνο στην Αττική χτύπησε «κόκκινο» στην Τροχαία - Οι κινήσεις των διαχειριστών που συνελήφθησαν και τα σχέδια για εμπορική εκμετάλλευση

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
