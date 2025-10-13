«Άναψαν» τα αίματα στο Μπουλς – Μπακς με τους Τέρι και Πρινς – Η αντίδραση του Αντετοκούνμπο (vid)

Μπορεί να είναι ακόμα pre season, ωστόσο οι εντάσεις στο NBA υπάρχουν πάντα. Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση των Σικάγο Μπουλς απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκλήθηκε επεισόδιο ανάμεσα στον Ντέιλεν Τέρι και τον Τόριαν Πρινς.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δωδεκαλέπτου, ο Τέρι πήδηξε για λέι απ και ο Πρινς τον κράτησε αντικανονικά, αυτό οδήγησε στους δύο μπασκετμπολίστες να πιάνονται στα χέρια και τους παίκτες των ομάδων να προσπαθούν να τους χωρίσουν μαζί με τους διαιτητές, οι οποίοι μοίρασαν 4 τεχνικές ποινές για το περιστατικό, ενώ απέβαλλαν τον παίκτη των Μπουλς για απόπειρα να γρονθοκοπήσει τον αντίπαλό του.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που συμμετείχε για πρώτη φορά φέτος σε παιχνίδι των Μπακς, είχε όρεξη να… τρολάρει μαζί με έναν εκ των προπονητών του. Ο «Greek Freak» έκανε πως θα μπει και αυτός στη σύρραξη, ενώ ο προπονητής τον «σταματούσε» γελώντας.

Το βίντεο του καυγά και η αντίδραση του Αντετοκούνμπο

Στα του παιχνιδιού, οι Μπακς πήρανε τη νίκη με 127-121 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 21 λεπτά.