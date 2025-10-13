Ο Αντετοκούνμπο βαθμολογεί τα ελληνικά φαγητά και αποκαλύπτει το αγαπημένο του (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατατάσσει παραδοσιακά φαγητά και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την αγάπη του για την Ελλάδα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο τα παρκέ και τους Μιλγουόκι Μπακς και μπήκε σε πιο… γευστικά μονοπάτια, βαθμολογώντας με το δικό του μοναδικό στυλ μερικά από τα πιο γνωστά ελληνικά πιάτα.
Από το αγαπημένο σουβλάκι και τον μουσακά, μέχρι τη φασολάδα και το παστίτσιο, ο σούπερ σταρ των Μπακς δεν δίστασε να πει τη γνώμη του και να χαρίσει αυθεντικές αντιδράσεις.
Το αποτέλεσμα είναι ένα απολαυστικό βίντεο γεμάτο χιούμορ και γνήσιο ελληνικό ταπεραμέντο. Ο Γιάννης δείχνει ξανά ότι, παρά τη διεθνή του καριέρα, παραμένει απλός, αυθεντικός και δεμένος με τις ελληνικές του ρίζες.
Δείτε το βίντεο και ανακάλυψε ποιο πιάτο κερδίζει τον τίτλο του «MVP του τραπεζιού» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:
