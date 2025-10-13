Στο «κόλπο» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Λέικερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ξανά ένα από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της offseason του NBA, καθώς υπήρξαν αρκετές φήμες για πιθανή ανταλλαγή του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι Νικς ήρθαν σε επαφή με τους Μπακς για τον «Greek Freak», ωστόσο ο προπονητής της ομάδας του Μιλγουόκι, Ντοκ Ρίβερς, διέψευσε τις φημολογίες.

Ο Έλληνας φόργουορντ δήλωσε και ο ίδιος ότι αυτή την περίοδο είναι αφοσιωμένος στους Μπακς και έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του, αλλά δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο να αλλάξει άποψη και να θελήσει να αποχωρήσει μετά από μερικούς μήνες.

Μετά τους Νικς, εμφανίστηκε μία νέα ομάδα που ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Αντετοκούνμπο, και αυτή είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς. Σύμφωνα με τον Τζόβαν Μπούχα, ρεπόρτερ της ομάδας, οι 17 φορές πρωταθλητές θέλουν να κινηθούν για τον 30χρονο, κάνοντας μία καλή προσφορά ανταλλαγής, καθώς έχουν διαθέσιμα τρία draft picks πρώτου γύρου και τρία swaps για το καλοκαίρι του 2026.

Τι αναφέρουν στις ΗΠΑ για Λέικερς και Αντετοκούνμπο

REPORT: The Los Angeles Lakers can “swoop in” on the Giannis Antetokounmpo trade sweepstakes & offer a competitive package, according to Jovan Buha. Lakers will have three tradable first-round picks & three swaps in the summer of 2026. Will the Lakers get Giannis? 🤔 Via.… pic.twitter.com/oicdlLJhn0 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 12, 2025

Με αυτή την κίνηση, οι Λέικερς θέλουν να δημιουργήσουν ένα ακόμα κορυφαίο δίδυμο, με τους Γιάννη και Λούκα Ντόντσιτς, καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς φέτος κλείνει τα 41 και δεν θα βρίσκεται για πολλά χρόνια ακόμα στην ενεργό δράση. Παράλληλα, είναι άγνωστο ποιους παίκτες σκοπεύουν να παραχωρήσουν σε ένα ενδεχόμενο trade, με τους Ριβς και Χατσιμούρα να είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθούν στο πακέτο της ομάδας του Λος Άντζελες.