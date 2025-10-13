Επέστρεψε με «σβηστό» double-double ο Αντετοκούνμπο στους Μπακς (vids)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στην pre-season των Μιλγουόκι Μπακς, στη νίκη απέναντι στους Μπουλς, όπου σημείωσε double double.
Επιστροφή στη δράση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak», που ταλαιπωρούταν με Covid τις προηγούμενες ημέρες, αγωνίστηκε στο τρίτο παιχνίδι των Μπακς για την pre-season του NBA, απέναντι στους Μπουλς.
Η ομάδα του Μιλγουόκι επικράτησε της ομάδας του Σικάγο με 127-121, κάνοντας το 3/3 στα παιχνίδια προετοιμασίας. Ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε 21 λεπτά και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ολοκληρώνοντας με double double 13 πόντων (6/10 δίποντα, 1/2 βολές) και 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ.
Οι καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Για τους Μπακς, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Μάιλς Τέρνερ και Κάιλ Κούζμα, με 19 πόντους. Στο παιχνίδι αυτό, ο Ντοκ Ρίβερς αποφάσισε να μην βάλει τον Θανάση Αντετοκούνμπο να αγωνιστεί.
Για τους ηττημένους, κορυφαίος σκόρερ αναδείχτηκε ο Άγιο Ντοσούνμου με 22 πόντους, ενώ εξίσου καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι Μάτας Μπουζέλις (19 πόντοι) και Τζος Γκίντεϊ (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ).
