Στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο (pic)

Κάτοικος Μιλγουόκι θα γίνει ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Άρη, αφού αναμένεται να υπογράψει στους Μιλγουόκι Μπακς με two-way συμβόλαιο, με την είδηση να μεταδίδει ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Aυτή μάλιστα θα είναι η δεύτερη θητεία του Άλεξ στη θυγατρική ομάδα των Μπακς, τους Γουισκόνσιν Χερντς, αφού είχε φορέσει τη φανέλα τους και της διετία 2022-24 προτού αναχωρήσει για τη Λιθουανία και το Μαυροβούνιο για λογαριασμό των Μαζεϊκιάι και Ποντγκόριτσα αντίστοιχα.

Η σχετική ανάρτηση:

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon’s Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

Παράλληλα, αναμένεται να γραφτεί ιστορία, αφού όπως τονίζει ο Σαράνια αυτή θα είναι η πρώτη φορά που τρία αδέρφια θα ανήκουν στην ίδια ομάδα ταυτόχρονα. Θυμίζουμε πως πριν λίγο διάστημα είχε ανακοινωθεί και η επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο που γύρισε από τον τραυματισμό του.

Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ Άρης στον Άλεξ Αντετοκούνμπο

«Ο ΑΡΗΣ Betsson ευχαριστεί τον Άλεξ Αντετοκούνμπο για τις υπηρεσίες του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του», ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στα social media το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) η ομάδα της Θεσσαλονίκης.