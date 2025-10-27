Γράφει ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Το απίθανο ρεκόρ στο ξεκίνημα της σεζόν (pic, vids)
Το ξεκίνημα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τη φετινή σεζόν του ΝΒΑ μπήκε στα βιβλία της ιστορίας της κορυφαίας λίγκας.
Δείχνει τις διαθέσεις του με το… καλημέρα στο φετινό ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που οδηγεί τους Μπακς με 2-1 τη φετινή σεζόν, παίζοντας κατά διαστήματα ωραία μπάσκετ, ενώ σε ατομικό επίπεδο γράφει ιστορία από το δεύτερο κιόλας ματς.
Τι έχει πετύχει ο Greek Freak, που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει στην ιστορία της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του κόσμου;
Η αρχή
Τι είχε κάνει ο Γιάννης στα πρώτα δύο ματς; Κόντρα στην Ουάσινγκτον, τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10), είχε 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ, χωρίς να… εκβιάσει προσπάθειες, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις τους με τα Ελάφια.
Αντετοκούνμπο vs Γουίζαρντς:
Δύο μέρες μετά, ξημερώματα Σαββάτου (25/10) ο Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στη δεύτερη νίκη τους, σε ισάριθμα ματς, με αδιανόητο 30/20: 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
vs Ράπτορς:
Συνολικά σε αυτά τα δύο ματς, ο Greek Freak έχει 68 πόντους, 34 ριμπάουντ και 12 ασίστ, επίδοση που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της λίγκας.
Έγινε έτσι ο πρώτος στο ΝΒΑ που ξεκίνησε στα δύο πρώτα ματς με 60+ πόντους, 30+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ. Επίτευγμα μοναδικό αν αναλογιστεί κανείς τα… τέρατα του παγκοσμίου μπάσκετ, που έχουν πατήσει τα παρκέ του ΝΒΑ.
Το ρεκόρ του… ρεκόρ
Ξημερώματα Δευτέρας (27/10) ο Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ… στο ρεκόρ, παρά την ήττα των Μπακς από τους Καβαλίερς. Μέτρησε 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έφτασε τους 108 πόντοι, τα 48 ριμπάουντ και τις 21 ασίστ και κάπως έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 100+ πόντους, 40+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ στα πρώτα τρία ματς της σεζόν.
Giannis Antetokounmpo becomes the FIRST player in NBA history to open a season with 100+ points, 40+ rebounds & 15+ assists through his first three games! https://t.co/UQt8FqQxXA pic.twitter.com/ynr7BWc9Y7
— NBA History (@NBAHistory) October 27, 2025
vs Καβαλίερς
