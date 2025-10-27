Γράφει ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Το απίθανο ρεκόρ στο ξεκίνημα της σεζόν (pic, vids)

Δείχνει τις διαθέσεις του με το… καλημέρα στο φετινό ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που οδηγεί τους Μπακς με 2-1 τη φετινή σεζόν, παίζοντας κατά διαστήματα ωραία μπάσκετ, ενώ σε ατομικό επίπεδο γράφει ιστορία από το δεύτερο κιόλας ματς.

Τι έχει πετύχει ο Greek Freak, που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει στην ιστορία της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του κόσμου;

Η αρχή

Τι είχε κάνει ο Γιάννης στα πρώτα δύο ματς; Κόντρα στην Ουάσινγκτον, τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10), είχε 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ, χωρίς να… εκβιάσει προσπάθειες, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις τους με τα Ελάφια.

Αντετοκούνμπο vs Γουίζαρντς:

Δύο μέρες μετά, ξημερώματα Σαββάτου (25/10) ο Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στη δεύτερη νίκη τους, σε ισάριθμα ματς, με αδιανόητο 30/20: 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

vs Ράπτορς:

Συνολικά σε αυτά τα δύο ματς, ο Greek Freak έχει 68 πόντους, 34 ριμπάουντ και 12 ασίστ, επίδοση που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της λίγκας.

Έγινε έτσι ο πρώτος στο ΝΒΑ που ξεκίνησε στα δύο πρώτα ματς με 60+ πόντους, 30+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ. Επίτευγμα μοναδικό αν αναλογιστεί κανείς τα… τέρατα του παγκοσμίου μπάσκετ, που έχουν πατήσει τα παρκέ του ΝΒΑ.

Το ρεκόρ του… ρεκόρ

Ξημερώματα Δευτέρας (27/10) ο Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ… στο ρεκόρ, παρά την ήττα των Μπακς από τους Καβαλίερς. Μέτρησε 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έφτασε τους 108 πόντοι, τα 48 ριμπάουντ και τις 21 ασίστ και κάπως έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 100+ πόντους, 40+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ στα πρώτα τρία ματς της σεζόν.

Giannis Antetokounmpo becomes the FIRST player in NBA history to open a season with 100+ points, 40+ rebounds & 15+ assists through his first three games! https://t.co/UQt8FqQxXA pic.twitter.com/ynr7BWc9Y7 — NBA History (@NBAHistory) October 27, 2025

vs Καβαλίερς