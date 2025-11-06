Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι, ηττήθηκε 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα και «έπεσε» στο 5-4, μετά από εννέα αγωνιστικές της Euroleague.

Κάπως έτσι, λίγη ώρα μετά το ματς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νέα ήττα της ομάδας του, αυτή τη φορά από τους Σέρβους εκτός έδρας, που έφεραν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον Εργκίν Αταμάν.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τη βαριά ήττα που υπέστη ο Παναθηναϊκός

«Εδώ είναι Παναθηναϊκός», έγραψε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ και συμπλήρωσε το hashtag #reminder (σ.σ. υπενθύμιση).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση και έχει πολλές απουσίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη μουρμούρα και γκρίνια γύρω από τον τρόπο που αγωνίζεται.