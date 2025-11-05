Παναθηναϊκός: Δύσκολη δοκιμασία στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Στη «μάχη» της Euroleague επιστρέφει ο Παναθηναϊκός, που βρίσκεται στο Βελιγράδι, για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Στο 6-2 οι Σέρβοι, μετά τις οκτώ πρώτες αγωνιστικές, στο 5-3 οι Πράσινοι που δεν έχουν καταφέρει να χτίσουν ακόμη κάποιο σερί.

Με ΜακΙντάιρ και Μονέκε ο Ερυθρός Αστέρας

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς εκτός από τους Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζέια Κάνααν και Τζοέλ Μπολομπόι, οι οποίοι θα απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να μην έχει διαθέσιμο τον Τζόρνταν Νουόρα. Παράλληλα, όμως υπάρχουν καλές πιθανότητες να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του ο Ντεβόντε Γκρέιχαμ, ο οποίος τραυματίστηκε στην περίοδο προετοιμασίας.

Στο παιχνίδι πρωταθλήματος δεν αγωνίστηκαν ούτε οι Κόντι Μίλερ-Μάκινταϊρ και Τσίμα Μονέκε, αλλά η περίπτωσή τους ήταν αποκλειστικά για λόγους ξεκούρασης και ο Ερυθρός Αστέρας θα έχει τους δύο παίκτες κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως επιβεβαίωσε και ο Ομπράντοβιτς: «Αποφασίσαμε να ξεκουράσουμε κάποιους σημαντικούς παίκτες. Ο ΜακΙντάιρ και ο Μονέκε θα είναι σίγουρα στην αποστολή για τον Παναθηναϊκό».

Με σημαντικές απουσίες ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ έπειτα από τον τραυματισμό και του Γιούρτσεβεν. Ο Χολμς ως γνωστόν είναι off, ενώ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έμεινε εκτός (σ.σ. δεν είχε παίξει ούτε στο Μονακό). Ο Ματίας Λεσόρ, θα μπει στο αεροπλάνο με τους συμπαίκτες του για να είναι κοντά στους συμπαίκτες του και δεν αποκλείεται να κάνει το ίδιο και στα ταξίδια σε Παρίσι – Μαδρίτη. Η αποστολή των Πράσινων: Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου