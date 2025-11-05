Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (5/11) - Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League
- Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
- Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
- Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
- Σοβαρή καταγγελία της ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
Αυτό είναι το σημερινό (5/11) πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας. Νέες «μάχες» στο Champions League με παιχνίδια όπως το Πάφος – Βιγιαρεάλ (19:45), Μπριζ – Μπαρτσελόνα (22:00) και Νιουκάστλ – Μπιλμπάο (22:00). Τα παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα μεταδοθούν από τα κανάλια COSMOTE Sports.
Παράλληλα, η δράση της Euroleague επιστρέφει με ένα παιχνίδια, αυτό του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (21:00), για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης. Τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Τετάρτης (5/11) με Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και Champions League
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Α. Ο. Θήρας CEV Challenge Cup Γυναικών
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Ακουρέιρι Κ19 UEFA Youth League
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
18:00 Novasports 2HD Μπαχτσεσεχίρ – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Βάσας CEV Champions League
19:00 Novasports Extra 1 Μπαχτσεσεχίρ – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
19:00 Novasports 3HD Κλουζ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Μπεσίκτας Eurocup Women
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Τσέλσι UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Λέγκια Βαρσοβίας FIBA Basketball Champions League
20:00 Novasports 4HD Άρης – Σλασκ Βρότσλαβ Eurocup
20:00 Novasports 2HD Ουλμ – Λόντον Λάιονς Eurocup
20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού
21:00 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός Euroleague
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολωνία – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – ΛεβερκούζενUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιούκαστλ – Μπιλμπάο UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Αταλάντα UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άγιαξ – Γαλατασαράι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ UEFA Champions League 2025-26
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 3 HD Μπριζ – Μπαρτσελόνα Champions League
- Σπουδαίο ματς στην Ουγγαρία: Ψάχνει την πρόκριση ο Ολυμπιακός
- Στη «μάχη» του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ολυμπιακός, κόντρα στον ΟΦΘ
- «Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)
- Ο Γουόκαπ για τον Σλούκα: «Φυσικά και θέλουμε να τον κερδίσουμε, αλλά…»
- Ο Ακίλε Πολονάρα είναι μαχητής της ζωής: Ξύπνησε από κώμα – Η συγκινητική φωτογραφία (pic)
- «Bild»: «Η Ρεάλ αποφάσισε να πουλήσει τον Βινίσιους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις