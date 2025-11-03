Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (pic)
Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον Ερυθρό Αστέρα την ερχόμενη Τετάρτη (5/11, 21:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague.
Ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αφού οι Σέρβοι έχουν βρει για τα καλά ρυθμό στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, ενώ οι Πράσινοι έχουν να διαχειριστούν την κρίση των τραυματισμών στη θέση «5», έχοντας μείνει χωρίς κλασικό σέντερ.
H σχετική ανάρτηση:
Све улазнице за предстојећу утакмицу Евролиге са екипом Панатинаикоса су распродате! Видимо се у Арени! 🔴⚪ @EuroLeague R09 vs Panathinaikos SOLD OUT 🔥#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/uEFrV6Df2P
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 3, 2025
Το πόσο ενδιαφέρον είναι ο αγώνας απέδειξε και η επιθυμία των Σέρβων οπαδών να βρεθούν στο γήπεδο, αφού ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα είναι κατάμεστο αφού… εξαφανίστηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.
