Ερυθρός Αστέρας: Με προβλήματα κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ερυθρός Αστέρας προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό, με μερικούς από τους παίκτες του να απουσιάζουν.
Μετά τη σοκαριστική ήττα στην Αδριατική Λίγκα από τη Σπαρτάκ Σουμποτίτσα, που έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί 8 παιχνιδιών, ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στον Παναθηναϊκό (5/11, 21:00).
Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στο Βελιγράδι χωρίς να έχουν διαθέσιμο κάποιον από τους σέντερ τους, μετά τον τελευταίο τραυματισμό του Γιούρτσεβεν, ωστόσο δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα και θα έχουν απουσίες.
Με απουσίες ο Ερυθρός Αστέρας
Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς εκτός από τους Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζέια Κάνααν και Τζοέλ Μπολομπόι, οι οποίοι θα απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να μην έχει διαθέσιμο τον Τζόρνταν Νουόρα. Παράλληλα, όμως υπάρχουν καλές πιθανότητες να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του ο Ντεβόντε Γκρέιχαμ, ο οποίος τραυματίστηκε στην περίοδο προετοιμασίας.
Στο παιχνίδι πρωταθλήματος δεν αγωνίστηκαν ούτε οι Κόντι Μίλερ-Μάκινταϊρ και Τσίμα Μονέκε, αλλά η περίπτωσή τους ήταν αποκλειστικά για λόγους ξεκούρασης και ο Ερυθρός Αστέρας θα έχει τους δύο παίκτες κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως επιβεβαίωσε και ο Ομπράντοβιτς: «Αποφασίσαμε να ξεκουράσουμε κάποιους σημαντικούς παίκτες. Ο ΜακΙντάιρ και ο Μονέκε θα είναι σίγουρα στην αποστολή για τον Παναθηναϊκό».
