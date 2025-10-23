O Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε τον Τζάρεντ Μπάτλερ (pic)

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα θεωρείται επίσημα ο Τζάρεντ Μπάτλερ, καθώς ανακοινώθηκε από τη σερβική ομάδα το πρωί της Πέμπτης (23/10).

Ο Αμερικανός γκαρντ, που απασχόλησε και τον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς το βράδυ της Τετάρτης (22/10), και αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ενταχθεί στο σύνολο.

Δείτε την ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα για τον Μπάτλερ

Звездаши, добро јутро! Током претходне ноћи Џеред Батлер је потписао уговор са црвено-белима и после тестова и медицинских провера ставиће се на располагање тренеру Саши

Обрадовићу! Добро дошао у црвено-белу породицу! 🔴⚪️ Good morning, Crvena zvezda supporters! Last night,… pic.twitter.com/iijesElL0o — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2025

Ο 25χρονος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά από 4ετή θητεία στο NBA, όπου επιλέχθηκε στο νούμερο 40 στο draft του 2021 από τους Νιού Όρλεανς Πέλικανς, και στη διάρκεια της θητείας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αγωνίστηκε σε 141 παιχνίδια, μετρώντας 6.7 πόντους, 2.8 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στο τελευταίο του πέρασμα στη λίγκα, με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, ο Μπάτλερ σημείωσε τα καλύτερά του νούμερα, έχοντας 11.5 πόντους, 4.9 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 28 παιχνίδια, ενώ είχε και με μεγάλη διαφορά τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής του, με 24.4.