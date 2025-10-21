«Αυτή είναι η προσφορά του Ολυμπιακού για τον Τζάρεντ Μπάτλερ» (pic, vids)

Με το… βλέμμα στην αγορά του ΝΒΑ είναι ο Ολυμπιακός για οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη Euroleague η οποία είναι πλέον… μαραθώνιος.

Ένα από τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει είναι εκείνο του Τζάρεντ Μπάτλερ, o οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Φοίνιξ Σανς λίγες μέρες πριν την έναρξη της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ.

Μάλιστα, ο Ματέο Αντρεάνι αποκαλύπτει και την προσφορά που έχουν καταθέσει οι Πειραιώτες στον Αμερικανό γκαρντ. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φέρεται να προσφέρει διετές συμβόλαιο στον παίκτη με συνολικές απολαβές 3 εκατομμύρια δολάρια, συν κάποια μπόνους επίτευξης στόχων.

Olympiacos Piraeus offer to Jared Butler: 2 years

3 milion $ + bonus. pic.twitter.com/e8H8ZQ3Q7w — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 21, 2025

Οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούσαν τον Μπάτλερ από το καλοκαίρι, όμως η προτεραιότητά του ήταν να παραμείνει στον μαγικό κόσμο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει τώρα και έτσι έχει αφήσει ανοιχτή την… πόρτα της Ευρώπης.