«Αυτή είναι η προσφορά του Ολυμπιακού για τον Τζάρεντ Μπάτλερ» (pic, vids)
Ο Ματέο Αντρεάνι αποκαλύπτει φερόμενη πρόταση των ερυθρόλευκων για την απόκτηση του Τζάρερντ Μπάτλερ. O Oλυμπιακός θέλει να ενισχυθεί στις θέσεις των γκαρντ.
- Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
- Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει
- Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
- Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Με το… βλέμμα στην αγορά του ΝΒΑ είναι ο Ολυμπιακός για οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη Euroleague η οποία είναι πλέον… μαραθώνιος.
Ένα από τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει είναι εκείνο του Τζάρεντ Μπάτλερ, o οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Φοίνιξ Σανς λίγες μέρες πριν την έναρξη της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ.
Μάλιστα, ο Ματέο Αντρεάνι αποκαλύπτει και την προσφορά που έχουν καταθέσει οι Πειραιώτες στον Αμερικανό γκαρντ. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φέρεται να προσφέρει διετές συμβόλαιο στον παίκτη με συνολικές απολαβές 3 εκατομμύρια δολάρια, συν κάποια μπόνους επίτευξης στόχων.
Olympiacos Piraeus offer to Jared Butler:
2 years
3 milion $ + bonus. pic.twitter.com/e8H8ZQ3Q7w
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 21, 2025
Οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούσαν τον Μπάτλερ από το καλοκαίρι, όμως η προτεραιότητά του ήταν να παραμείνει στον μαγικό κόσμο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει τώρα και έτσι έχει αφήσει ανοιχτή την… πόρτα της Ευρώπης.
- Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
- Άρης – Μανρέσα 79-86: Πάλεψε κόντρα στην ισχυρούς Ισπανούς, αλλά «λύγισε» στο τέλος
- TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»
- Ρέτσος: «Όσο παίζαμε με 11 παίκτες ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια τεράστια ομάδα»
- Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ
- Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις