«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι «νοσοκομείο» στα γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν και την απουσία του Τάισον Κάρτερ για αρκετό καιρό και έχει βγει στην αγορά για να βρει παίκτη. Οι Σέρβοι «χτυπούν» πόρτες και σε παίκτες που δεσμεύονται με συμβόλαιο και ένας από αυτούς φέρεται να είναι και ο Τι Τζέι Σορτς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός, Ανδρέα Καλτσόνι, ο Ερυθρός Αστέρας μίλησε με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ με δανεισμό και οψιόν αγοράς, όμως στο τριφύλλι ήταν κάθετοι και απάντησαν αρνητικά.

Ο Σορτς μπορεί να μην έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και να προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αλλά και να βρεθεί με τον Κέντρικ Ναν στο παρκέ, όμως ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει.

Από εκεί και πέρα, ο Ερυθρός Αστέρας αν και απάντησε αρνητικά το τριφύλλι, συνεχίζει το ψάξιμο για γκαρντ που να μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν λίγες μέρες, οι Σέρβοι μπλέχτηκαν και με την περίπτωση του Σέιμπεν Λι και πάλι με τη μορφή δανεισμού, χωρίς ωστόσο και πάλι να καταφέρουν να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη κίνηση.

Δείτε την ανάρτηση του Ιταλού, Ανδρέα Καλτσόνι για τον Σορτς: