Ο Σορτς για τη συνεργασία του με τον Ναν: «Θέλουμε χρόνο…»

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν με 91-85, για να κάνει το 3-1 στη φετινή Euroleague, ανήμερα των γενεθλίων των Σορτς και Χολμς. Ο 32χρονος σέντερ έκανε το πρώτο του καλό παιχνίδι με τους «πράσινους» (24 πόντοι, 10 ριμπάουντ), ενώ για άλλη μία φορά εξαιρετικός ήταν ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Μετά το παιχνίδι, ο Τι Τζέι Σορτς σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Eurohoops, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Ναν, δηλώνοντας πως ακόμα χρειάζονται χρόνο για να βρούνε χημεία, κάτι που δουλεύουν μαζί στις προπονήσεις ούτως ώστε να είναι έτοιμοι στο τέλος της σεζόν.

Όσα ανέφερε ο Σορτς

«Θα πάρει χρόνο να βρούμε χημεία, αυτό το βλέπουμε με τις προπονήσεις, με τα παιχνίδια, με το πόσο παίζουμε μαζί, μιλάμε μαζί έτσι ώστε μέχρι το τέλος της σεζόν να έχουμε βρει αυτή τη χημεία, αλλά τώρα ακόμη είναι νωρίς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας το παιχνίδι του άλλου», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε και για τον… συνεορτάζοντα Χολμς και για την εμφάνισή του, η οποία θα τον βοηθήσει πολύ σε αυτή την περίοδο που ακόμα προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Αρχικά να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, είναι ένα μεγάλο βήμα γι’ αυτόν από το NBA να έρθει εδώ στην Ευρώπη. Είναι ακόμη στην προσαρμογή. Αυτή η εμφάνιση θα τον βοηθήσει ακόμη περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια γιατί ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, βλέπουμε το πάθος και στην προπόνηση».

Τέλος, για το παιχνίδι στην Τουρκία απέναντι στην Εφές (17/10), δήλωσε: «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προφανώς πρέπει να ταξιδέψουμε εκεί, να βρούμε τρόπο να ανακάμψουμε μέσα σε 48 ώρες. Θα είναι μία μεγάλη μάχη, έχουν πολύ καλούς παίκτες και προπονητή θα πάμε εκεί για να κάνουμε το 2/2»