Είχε γίνει γνωστό τα τελευταία 24ωρα και πλέον είναι επίσημο. Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους.

Έτσι ο αρχηγός της ομάδας θα παραμείνει κάτοικος ΟΑΚΑ για ακόμη έναν χρόνο, μιας και το προηγούμενο συμβόλαιο έληγε το καλοκαίρι του 2026, με τις αποδοχές του για τη σεζόν 2026-27 να είναι αρκετά μειωμένες.

Η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών ήταν κοινή επιθυμία παίκτη και ομάδας, από την στιγμή που ο Σλούκας αποφάσισε πως είναι σε θέση να παίξει μπάσκετ σε κορυφαίο επίπεδο για ακόμη έναν χρόνο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!»