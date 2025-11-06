Κώστας Σλούκας: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους ως το 2027
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κώστα Σλούκα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Είχε γίνει γνωστό τα τελευταία 24ωρα και πλέον είναι επίσημο. Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους.
Έτσι ο αρχηγός της ομάδας θα παραμείνει κάτοικος ΟΑΚΑ για ακόμη έναν χρόνο, μιας και το προηγούμενο συμβόλαιο έληγε το καλοκαίρι του 2026, με τις αποδοχές του για τη σεζόν 2026-27 να είναι αρκετά μειωμένες.
Η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών ήταν κοινή επιθυμία παίκτη και ομάδας, από την στιγμή που ο Σλούκας αποφάσισε πως είναι σε θέση να παίξει μπάσκετ σε κορυφαίο επίπεδο για ακόμη έναν χρόνο.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟ:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!»
