Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κένεθ Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κένεθ Φαρίντ, με τον πολύπειρο ψηλό να έρχεται Ελλάδα, να περνάει ιατρικά και να υπογράφει συμβόλαιο δύο μηνών με τους «πράσινους».

Το «τριφύλλι» έψαχνε έναν παίκτη για να καλυφθεί το κενό του Ρισόν Χολμς και του Ομέρ Γιούρτσεβεν, που αντιμετωπίζουν αμφότεροι προβλήματα τραυματισμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Φαρίντ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο μηνών.

Ο Φαρίντ γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 1989, έχει ύψος 2μ03 και αγωνίζεται στις θέσεις του center και του power forward.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή από το Denver, όταν επιλέχθηκε στο νούμερο 22 του NBA Draft 2011 από τους Nuggets. Στη rookie σεζόν του είχε 10,2 πόντους και 7,7 ριμπάουντ ανά αγώνα, κατακτώντας θέση στην NBA All-Rookie Team.

Το 2013 αναδείχθηκε MVP του Rising Stars Challenge με 40 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 34 πόντους και 21 ριμπάουντ απέναντι στους New Orleans Pelicans και Utah Jazz αντίστοιχα. Αγωνίστηκε στους Nuggets έως το 2018, καταγράφοντας σεζόν με μέσους όρους 11,5 πόντους και 9,2 ριμπάουντ.

Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Brooklyn Nets και Houston Rockets, ενώ το 2019 μετακόμισε στην Κίνα για τους Zhejiang Guangsha Lions. Ακολούθησαν οι Leones de Ponce (Πουέρτο Ρίκο), CSKA Moscow (EuroLeague – VTB League), οι Grand Rapids Gold και Austin Spurs στη G-League, καθώς και οι Mexico City Capitanes.

Το 2023 αγωνίστηκε στους Cangrejeros de Santurce, πριν επιστρέψει στους Capitanes και στη συνέχεια στους Leones de Ponce. Τον Νοέμβριο του 2024 μετακινήθηκε στην Ιταλία για λογαριασμό της Pallacanestro Reggiana, ακολούθησε νέα επιστροφή του στους Cangrejeros de Santurce, ενώ στις 8 Οκτωβρίου του 2025 υπέγραψε στους TSG GhostHawks της Ταϊβάν».