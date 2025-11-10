Ποιοι διαιτητές ορίστηκαν από τη Euroleague στο Παρί – Παναθηναϊκός
Ποιοι είναι οι διαιτητές που ορίστηκαν από τη Euroleague για την αναμέτρηση της Παρί με τον Παναθηναϊκό στη Γαλλία...
Μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» προ των πυλών στη φετινή Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Παρί στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.
Μία μέρα πριν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης η διοργανώτρια αρχή έκανε τους διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν τον συγκεκριμένο αγώνα.
Ποιοι είναι οι ρέφερι που ορίστηκαν στο Παρί – Παναθηναϊκός
Αυτοί θα είναι οι Mιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Αρνάου Πάντρος (Ισπανία), που ορίστηκαν να διευθύνουν το παιχνίδι του «τριφυλλιού» απέναντι στη γαλλική ομάδα.
Αξίζει να σημειωθεί πως το παιχνίδι ανάμεσα σε Παρί και Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:00 και είναι το πρώτο των δύο ομάδων στην τέταρτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague.
