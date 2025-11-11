Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89: Θεαματική παράσταση η ομαδάρα του Ιτούδη που φιγουράρει στην πρώτη θέση

Ποιος είδε τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και δεν τη φοβήθηκε. Η ομάδα του Ισραήλ στην πρώτη της χρονιά στην Euroleague όχι απλά δεν δείχνει… ψαρωμένη, αλλά κάνει θραύση προσφέροντας επιθετικό ρεσιτάλ.

Απόψε σταμάτησε στους 114 διαλύοντας με +25 την Μπασκόνια (114-89) στη Σόφια. Και που να έρθει η ώρα να επιστρέψουν αλήθεια στην έδρα τους…

Έβαλε 26, 32, 28 και 28 σε κάθε περίοδο η Χάποελ. Είχε 7 διαφορετικούς παίκτες διψήφιους σε επιθετική παραγωγή με τον Ελάιζα Μπράιαντ να σκαρφαλώνει στους 24. Και ανάγκασε τη Μπασκόνια να γίνει κάτι σε σάκος του μποξ στην αφετηρία της 4ης διαβολοβδομάδας.

Κάπως έτσι οι Ισραηλινοί έφτασαν στις 8 νίκες στις πρώτες 10 αγωνιστικές και με το επιβλητικό αυτό 80% είναι ξανά μόνοι τους στην κορυφή της Euroleague. Σε αυτό φυσικά συνέβαλε η ήττα του Ερυθρού Αστέρα απο τη Ντουμπάι.

Ενδεχομένως να κάνει τη δουλειά αύριο και ο Ολυμπιακός φιλοξενώντας τη Ζαλγκίρις που είναι στο 7-2. Η ουσία για τη Χάποελ δεν αλλάζει όμως. Φτιάχτηκε σε χρόνο ρεκόρ. Και δίχως να παίζει στην έδρα της, μοιάζει με ομάδα playoffs.

Η αποψινή είναι η τέταρτη 100άρα της σε δέκα αγωνιστικές: 103-87 τη Μπαρτσελόνα, 100-93 τη Μπασκόνια εκτός, 109-97 εκτός τη Ντουμπάι. Και τώρα 114! Θυμίζουμε ότι μια εβδομάδα πριν ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ ανάγκασε την ομάδα του Ιτούδη να μείνει στους 58 πόντους. Σε σκορ ημιχρόνου.

Την Πέμπτη η Χάποελ πηγαίνει στην Πόλη για να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ. Απο την πλευρά της η Μπασκόνια είχε χτίσει ένα μικρό σερί 3-0 που της έδωσε μια ανάσα στη βαθμολογία. Απόψε όμως έπεσε στην περίπτωση. Και αναγκαστικά έπεσε και στο 3-7.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89