Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109: Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Ιτούδη
Euroleague 06 Νοεμβρίου 2025 | 23:48

Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109: Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Ιτούδη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, επέστρεψε στις νίκες, καθώς επιβλήθηκε της Ντουμπάι με 109-97 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με ένα πολύτιμο «διπλό» επέστρεψε η Χάποελ Τελ Αβίβ στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε με… 100άρα (109-97) από την ουδέτερη έδρα της Ντουμπάι στο Σαράγεβο, για την 9η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 7-2 το ρεκόρ της και επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, «αγκαλιά» με τον Ερυθρό Αστέρα. Στο 3-6 υποχώρησε η ομάδα των Εμιράτων, η οποία υπέστη την τέταρτη σερί ήττα της.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, η Χάποελ εξαργύρωσε την… έκρηξη παραγωγικότητας στην τρίτη περίοδο, απόρροια του ρεσιτάλ της από τα 6,75 και «φορτώνοντας» το καλάθι της Ντουμπάι με 35 πόντους σε αυτό το διάστημα εξασφάλισε μία διαφορά 15 πόντων, που της επέτρεψε να φτάσει χωρίς άγχος στο «διπλό».

Κορυφαίος των νικητών ο Ελάια Μπράιαντ με 25 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Βασίλιε Μίτσιτς και από 15 οι Αντόνιο Μπλέικνι, Τζόναθαν Μότλεϊ. Από την Ντουμπάι δεν αρκούσε το career high του Ντουέιν Μπέικον σε πόντους (36).

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-47, 69-84, 97-109

Dubai BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 5 (4 ριμπάουντ), Μπέικον 36 (10/19 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 13/14 βολές), Αμπάς 3 (4 ριμπάουντ), Έλις 16 (4/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόντιτς 8 (5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σανλί 3, Ράιτ 7 (4 ασίστ), Πετρούσεβ 11 (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Καμένιας 8

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι 15 (5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Τζόουνς 4 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπλέικνι 15 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Μπράιαντ 25 (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/10 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάλκολμ 7 (8 ριμπάουντ), Οντιάσι 4, Μίτσιτς 19 (4/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουέινραϊτ 8 (6 ριμπάουντ), Οτούρου 12 (4/7 δίποντα)

OT FORUM
ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
Euroleague 06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι των Σέρβων με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτιάξει μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός
Euroleague γυναικών 05.11.25

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης DVTK – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)

Η Ρόμα πέρασε από την Γλασκώβη επικρατώντας 2-0 της Ρέιντζερς, ενώ η Γκενκ πήρε το χορταστικό παιχνίδι (4-3) με την Μπράγκα, με τον Καρέτσα να έχει δύο ασίστ - Τα αποτελέσματα του Europa League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία
Αιώνια 06.11.25

Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία

Ο Léonce Evrard έχασε την αγαπημένη του, Louise Flignot, το 1916 και, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της φιλοτέχνησε ένα μαυσωλείο στο οποίο αγκαλιάζονται νεκροί μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα
«Πολιτικό μήνυμα» 06.11.25

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Μετά τις αμερικανικές πιέσεις, και εν όψει της επίσκεψης Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, ψηφίστηκε η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχέδια των ΗΠΑ στη Συρία περιλαμβάνουν και στρατιωτική βάση.

Σύνταξη
Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]
Κόσμος 06.11.25

Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας οδηγός - ανιχνευτής φιδιών προσπάθησε να αιχμαλωτίσει έναν πύθωνα, με την διαφορά πως ο πύθωνας κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει πρώτος και να τον τραβήξει κάτω από το νερό.

Σύνταξη
Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ έχουν στην λίστα τους τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι του 2024.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα
Κόσμος 06.11.25

Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα

Οι επικριτές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπαν ότι οι υποσχέσεις του για δωρεάν μεταφορές και καθολική παιδική φροντίδα δεν είναι ρεαλιστικές, για (κάποιους) Ευρωπαίους όμως είναι αυτονόητες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο