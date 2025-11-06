Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 81-67: Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στις νίκες μετά την συντριβή από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία και επιβλήθηκε χωρίς να εντυπωσιάσει τη Βιλερμπάν με 81-67 για την 9η αγωνιστική της Euroleague και έκανε το ρεκόρ της 4-5.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν ενθουσίασε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού με την απόδοσή της και έδειξε πως θέλει ακόμα αρκετό χρόνο για να δέσει, προκειμένου οι παίκτες να βρεθούν όλοι μαζί και να αποκτήσουν ομοιογένεια.

Το καλό πρώτο δεκάλεπτο της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, όταν εξασφάλισε στο 10΄ μία διαφορά 8 πόντων (18-10), της επέτρεψε μέσα από τα καλά ποσοστά ευστοχίας της και τον απόλυτο έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας να μείνει σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το φινάλε και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Κορυφαίος των νικητών ο Γουέιντ Μπάλντογουϊν με 14 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από τη Βιλερμπάν πάλεψε ο Αρμέλ Τραορέ με 18 πόντους.

Το ματς είχε και μία φάση για highlight, με τον Ντεβόν Χολ να κάνει poster τον Τραορέ της Βιλερμπάν, καρφώνοντας μέσα στο πρόσωπό του.

Διαιτητές: Νέντοβιτς, Κορτές, Τραβίτσκι

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 45-34, 59-48, 81-67

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 3 (3 ριμπάουντ), Μπιρσέν, Μπάλντουιν 14 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μέλι 12 (2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Χόρτον Τάκερ 6 (1/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπόστον 8 (2/4 τρίποντα), Μπιμπέροβιτς 10 (2/4 τρίποντα), Μπιτίμ, Γιάντουνεν 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 10 (0/3 τρίποντα), Κόλσον 11 (2/4 τρίποντα), Μπιρτς 4 (6 ριμπάουντ)

Βιλερμπάν (Πουπέ): Σέλιας 7 (1/4 τρίποντα), Ατάμνα 5 (0/4 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάπυντ, 4 ασίστ), Μάσα 6 (4 ριμπάουντ), Ενγκουάμα 3, Εντιαγέ 10 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γουάτσον 12 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βοτιέ 6, Τραορέ 18 (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπαόυντ)