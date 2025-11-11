Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)

Επιστροφή στις νίκες για την Ντουμπάι BC, τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 7 νικών για τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο και με επιμέρους σκορ 33-21 επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι φιλοξενούμενοι, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Τσίμα Μονέκε, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ζέσταμα, είδαν στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου να αποχωρεί από το παρκέ και ο Εμπούκα Ιζούντου, με πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο. Μέχρι εκείνο το σημείο ο εκρηκτικός άσος της σέρβικης ομάδας είχε 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Μεγάλο παιχνίδι για τους νικητές έκανε ο Κέναν Καμένιας, που άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ, έχοντας 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, με τον Βόσνιο να καλύπτει επάξια το κενό που άφησε η Μφιόντου Καμπενγκέλε. Εξαιρετικός ο Μακίνλι Ράιτ, με 18 πόντους, αλλά και οι Αλέκσα Αβράμοβιτς (17 π.) και Φιλίπ Πετρούσεφ (13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ).

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκαν με 15-10, ενώ έκλεισαντο πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (29-21). Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και αρχικά μείωσαν στους δύο πόντους (31-29), ενώ λίγο αργότερα προηγήθηκαν με 32-31. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι στο σκορ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι να προηγείται με 51-45.

Στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου η ομάδα του Γκόλεματς προηγήθηκε με 10 πόντους (62-52), αλλά ο Ερυθρός Αστέρας μάζεψε γρήγορα τη διαφορά και μείωσε σε 69-65, που ήταν και το σκορ περιόδου. Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι μέχρι το τέλος, αλλά οι παίκτες της Ντουμπάι είχαν διαφορετική άποψη. Οι γηπεδούχοι πάτησαν… γκάζι και άνοιξαν τη διαφορά, που έφτασε ακόμα και στους 18 (102-84), πριν ο Ερυθρός Αστέρας μειώσει σε 102-86, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86

Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Μπέικον 16 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Αβράμοβιτς 17 (3/5 τρίποντα), Αμπάς 2, Πρέπελιτς 8 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπέρτανς 8 (2/7 τρίποντα), Έλις, Σανλί, Ράιτ 18 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Πετρούσεβ 13 (1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καμένιας 20 (9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (0/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μιλγένοβιτς, Μπάτλερ 10 (1), Νταβιντόβατς 5 (1), Κάλινιτς 8 (1), Ντόμπριτς 9 (3/4 τρίποντα), Ιζούντου 16 (4 ριμπάουντ), Μοτιεγιούνας 12 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Οτζελέγιε 15 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντος Σάντος 2 (5 ασίστ, 3 λάθη).