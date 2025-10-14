Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Τέσσερις αναμετρήσεις (πέραν του ματς του Ολυμπιακού ο οποίος ηττήθηκε με 82-78 από την Εφές) περιελάμβανε τη αποψινή βραδιά στη Euroleague, με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα στα παιχνίδια τους.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εκτός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 92-71 πετυχαίνοντας την τρίτη σερί νίκη της στη διοργάνωση. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους, με τους Μάιλς Κέιλ και Κέβιν Πάντερ να έχουν 12 έκαστος. Από την άλλη, ο Μάρτσιο Σάντος είχε 18 πόντους και ο Ταμίρ Μπλατ 15.

Στην Πόλη, η Ντουμπάι BC διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 93-69 πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στη Euroleague. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άραβες ήταν ο Μφιόντουρ Καμπενγκέλε με 26 πόντους, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του Ντουέιν Μπέικον με 21. Στην αντίπερα όχθη, οι Γουέιντ Μπόλντγουιν και Μπόνζι Κόλσον είχαν από 12 πόντους.

Ο Ερυθρός Αστέρα ήταν η ομάδα που έβαλε… στοπ στην ξέφρενη πορεία της Ζάλγκιρις Κάουνας στο ξεκίνημα της Euroleague, επικρατώντας με 88-79 στο Βελιγράδι. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα με 24 πόντους, ενώ από 13 είχαν οι Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Τσίμα Μονέκε.

Τέλος, η Μπάγερν Μονάχου υπερασπίστηκε την έδρα της αφού επιβλήθηκε με 64-53 της Αρμάνι Μιλάνο στη Βαυαρία, παίρνοντας το δεύτερο θετικό της αποτέλεσμα. Από τους νικητές ξεχώρισε ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς με 15 πόντους, ενώ από τους Ιταλούς ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 11.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Euroleague

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 15/10 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 15/10 στις 21:30

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 15/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 15/10 στις 21:45

Παρί – Μπασκόνια 15/10 στις 21:45

Η βαθμολογία της Euroleague