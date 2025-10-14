sports betsson
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)
Μπάσκετ 14 Οκτωβρίου 2025 | 23:36

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Η Ντουμπάι BC διέλυσε την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο αήττητο της Ζάλγκιρις Κάουνας. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Τέσσερις αναμετρήσεις (πέραν του ματς του Ολυμπιακού ο οποίος ηττήθηκε με 82-78 από την Εφές) περιελάμβανε τη αποψινή βραδιά στη Euroleague, με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα στα παιχνίδια τους.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εκτός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 92-71 πετυχαίνοντας την τρίτη σερί νίκη της στη διοργάνωση. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους, με τους Μάιλς Κέιλ και Κέβιν Πάντερ να έχουν 12 έκαστος. Από την άλλη, ο Μάρτσιο Σάντος είχε 18 πόντους και ο Ταμίρ Μπλατ 15.

Στην Πόλη, η Ντουμπάι BC διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 93-69 πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στη Euroleague. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άραβες ήταν ο Μφιόντουρ Καμπενγκέλε με 26 πόντους, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του Ντουέιν Μπέικον με 21. Στην αντίπερα όχθη, οι Γουέιντ Μπόλντγουιν και Μπόνζι Κόλσον είχαν από 12 πόντους.

Ο Ερυθρός Αστέρα ήταν η ομάδα που έβαλε… στοπ στην ξέφρενη πορεία της Ζάλγκιρις Κάουνας στο ξεκίνημα της Euroleague, επικρατώντας με 88-79 στο Βελιγράδι. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα με 24 πόντους, ενώ από 13 είχαν οι Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Τσίμα Μονέκε.

Τέλος, η Μπάγερν Μονάχου υπερασπίστηκε την έδρα της αφού επιβλήθηκε με 64-53 της Αρμάνι Μιλάνο στη Βαυαρία, παίρνοντας το δεύτερο θετικό της αποτέλεσμα. Από τους νικητές ξεχώρισε ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς με 15 πόντους, ενώ από τους Ιταλούς ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 11.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Euroleague

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 88-79
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 15/10 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 15/10 στις 21:30
Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 15/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 15/10 στις 21:45
Παρί – Μπασκόνια 15/10 στις 21:45

Η βαθμολογία της Euroleague

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)
LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2
Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
ΗΠΑ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)
LIVE: Λετονία – Αγγλία
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
