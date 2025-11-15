Έξαλλος με τους παίκτες του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Κάποιοι θα έπρεπε να ντρέπονται…»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απασφάλισε κατά των παικτών του και της νοοτροπίας τους.
Η Παρτίζαν υπέστη μια άσχημη ήττα από τη Βιλερμπάν με 88-87 στη Γαλλία, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι έξαλλος με τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά των παικτών του στην αναμέτρηση.
Ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός δεν άντεξε και… απασφάλισε στη συνέντευξη Τύπου τονίζοντας πως οι παίκτες του θα έπρεπε να ντρέπονται και ότι δεν είναι εικόνα το να μπαίνει στα αποδυτήρια και να τους βλέπει πάνω από τα κινητά τους.
Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:
«Ξεκινήσαμε τον αγώνα με απαράδεκτο τρόπο. Νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό το πώς φαινόμασταν! Κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό, και τόσος κόσμος έρχεται εδώ, όπως και σε άλλα μέρη, για να μας ακολουθήσει και να δει μια ομάδα που θα παλέψει και έχει την επιθυμία για τη νίκη.
Οι λόγοι είναι απλοί, οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους, συμπεριφερόμενοι ανώμαλα. Είμαι κάποιος που θα αναλάβει την ευθύνη, σε αυτή την κατάσταση δεν μπορώ να καταλάβω.
Όταν μπήκα στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα, ήταν η ίδια εικόνα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο άσχημα νιώθω και πόσο λυπάμαι επειδή δεν συνειδητοποιούν ότι κάποιος έρχεται για αυτούς».
Για την είσοδο των παικτών στο παιχνίδι: «Νομίζω ότι κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να ντρέπονται για το πώς μπήκαν στο παιχνίδι».
