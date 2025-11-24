Ο Ομπράντοβιτς υποκλίθηκε στον Παναθηναϊκό: «Έχει το καλύτερο ρόστερ της Euroleague»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη Euroleague ενόψει της αναμέτρησης με το τριφύλλι.
Η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε μία εύκολη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στη Στουντέτσκι (94-72) και πλέον στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι της Τρίτης (25/11, 21:15) απέναντι στον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens».
Μετά το παιχνίδι του πρωταθλήματος, ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση με τους «πράσινους», για τους οποίους δήλωσε πως έχουν το καλύτερο ρόστερ της Euroleague, ενώ οι ίδιοι πρέπει να πιστέψουν στους εαυτούς τους.
Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό
«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ευρωλίγκα. Είναι γεμάτοι παντού. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από το μέγιστο της απόδοσής μας, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει επίσης να πιστέψουμε στους εαυτούς μας», δήλωσε ο Ομπράντοβιτς.
Στο παιχνίδι κόντρα στη Στουντέτσκι, ο «Ζοτς» είχε ξανά διαθέσιμο τον Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, σημειώνοντας 28 πόντους σε 27 λεπτά. Για την επιστροφή του Αμερικανού, ο 65χρονος τεχνικός δήλωσε: «Είχε τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, επειδή δεν έπαιζε το τελευταίο διάστημα και ήταν απαραίτητο να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση».
