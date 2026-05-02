Η Χάποελ «χρυσώνει» τον Οτούρου με συμβόλαιο 2.700.000 ευρώ!

O Νταν Οτούρου είναι ο πρώτος παίκτης που φαίνεται πως θα ανανεώσει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και μάλιστα με ένα «χρυσό» συμβόλαιο, που θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ψηλούς στη Euroleague.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισραηλινά δημοσιεύματα, ο Αμερικάνος σέντερ θα μείνει στην ομάδα με σαφώς αυξημένες αποδοχές και χωρίς τη ρήτρα αποχώρησης που υπήρχε στο προηγούμενο συμβόλαιό του.

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του Οτούρου

Ο Οτούρου δεσμευόταν ήδη και για την επόμενη σεζόν, όμως στο υπάρχον συμβόλαιό του υπήρχε out ύψους 500.000 ευρώ, που είχε κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague γύρω από το όνομά του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Walla, η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντική αύξηση στις αποδοχές του, καθώς ο μισθός του αναμένεται να ανέβει από τα 2 στα 2,7 εκατ. ανά σεζόν, με αντάλλαγμα να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη ρήτρα αποχώρησης.

Ο Οτούρου έχει εξελιχθεί φέτος σε ένα από τα πιο δυνατά ονόματα στη θέση του σέντερ στην ευρωπαϊκή αγορά, κάτι που φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου είχε 20 πόντους και 17 ριμπάουντ. Στην κανονική περίοδο μέτρησε 13,6 πόντους και 5,7 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο 26χρονος άσος πήγε στη Χάποελ το περασμένο καλοκαίρι μετά από δύο χρόνια στην Αναντολού Εφές, ενώ πριν από το πέρασμά του στην Ευρώπη είχε αγωνιστεί και στο NBA με Λος Άντζελες Κλίπερς και Τορόντο Ράπτορς.