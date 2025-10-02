Μούσα: «Με πλησίασαν, μιλήσαμε, αλλά αποφάσισα να πάω στην Dubai BC»

Ο Ντζανάν Μούσα μίλησε μετά την πρεμιέρα της Euroleague και τη νίκη της Dubai BC και αναφέρθηκε στην απόφαση του να πάρει μεταγραφή εκεί, αλλά και στις επαφές που είχε το περασμένο καλοκαίρι.

Ακόμη, ο Μούσα σχολίασε και το ενδιαφέρον της Παρτιζάν, αποκαλύπτοντας πως υπήρξαν συζητήσεις για συνεργασία, αλλά δεν έφτασε ποτέ πολύ κοντά στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Τι είπε ο Μούσα για την Dubai BC:

«Δεν νομίζω ότι κερδίσαμε εύκολα. Η Παρτιζάν είναι μια ομάδα απέναντι στην οποία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πρέπει να μένεις συγκεντρωμένος. Πιστεύω ότι έχουμε το ταλέντο και τον χαρακτήρα να κερδίσουμε οποιονδήποτε, αλλά στην EuroLeague μπορείς να χάσεις κάθε ματς. Το αντιμετωπίσαμε σαν τελικό και είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη».

Ο Μούσα στάθηκε και στον συμπαίκτη του, Ντάβις Μπέρτανς. «Δεν χρειάζεται να πω πολλά, για μένα είναι ο καλύτερος σουτέρ στην Ευρώπη. Πρέπει να τον βρίσκουμε σε κάθε φάση, είναι εξαιρετικός εντός κaι εκτός παρκέ και είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον», είπε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, είχαν οι δηλώσεις του για την Παρτιζάν, καθώς αποκάλυψε πως υπήρξαν συζητήσεις για συνεργασία. «Μίλησα με τον Όστογια (Μιγιάιλοβιτς), τον οποίο σέβομαι πολύ, όπως και την Παρτιζάν και τους φιλάθλους της. Υπήρχε επιθυμία και από τις δύο πλευρές, μιλήσαμε μερικές φορές, αλλά τελικά το Ντουμπάι μου άρεσε περισσότερο και αποφάσισα να έρθω εδώ. Σεβασμός στην Παρτιζάν, τους εύχομαι τα καλύτερα και θα τα πούμε στο Βελιγράδι».