Οριστικά χωρίς τον Μούσα η Βοσνία στο Eurobasket 2025, σημαντική απώλεια για την αντίπαλο της Εθνικής μας

Δυστυχώς για την Εθνική Βοσνίας οι φόβοι για πιθανή απουσία του Ντζάναν Μούσα από το επικείμενο Eurobasket 2025 επιβεβαιώθηκαν… Ο 26χρονος φόργουορντ της Ντουμπάι BC γνωστοποίησε οτι δεν θα μπορέσει να είναι έτοιμος ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στους κοιλιακούς.

Θυμίζουμε πως η Βοσνία είναι αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στον Γ’ όμιλο ο οποίος θα διεξαχθεί στην Κύπρο, μαζί με τη διοργανώτρια, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γεωργια.

Σαν να μην έφτανε η απουσία του Μούσα για τους Βόσνιους, επιπλέον θα στερηθούν των υπηρεσιών των τους νατουραλιζέ Λούκα Γκάρζα και Ξαβιέ Καστανιέδα (τη θέση θα καλύψει τελικά ο Τζον Ρόμπερσον) και ουσιαστικά ο Γιουσούφ Νούρκιτς να είναι το μεγαλύτερο «όνομα» από το ρόστερ.

«Αγαπητοί φίλοι της Βοσνίας,

Θα ήθελα να ενημερώσω εσάς και το κοινό ότι για λόγους υγείας δυστυχώς δεν θα μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά στο επερχόμενο Ευρωμπάσκετ. Είναι η πρώτη φορά που συναντώ κάτι τέτοιο και σίγουρα δεν είναι εύκολο να το περάσω. Η ιατρική ομάδα σίγουρα γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες. Έκανα χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο πριν από λίγες μέρες και η ανάρρωση θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες περισσότερο από ό,τι σχεδιάζαμε.

Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μου ραγίζει την καρδιά που δεν θα είμαι εκεί να πολεμήσω για τη Βοσνία με τους συμπαίκτες μου. Οι προσδοκίες ήταν και παραμένουν μεγάλες. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα κουβαλήσουν το φορτίο όπως αρμόζει. Τους στηρίζω με όλη μου την καρδιά και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλές ακόμη διοργανώσεις για την ομάδα. Μία ομάδα που δίνει τα πάντα για την πατρίδα μας».