Πρόβλημα για τη Βοσνία ενόψει Eurobasket: Αμφίβολος ο Μούσα

Σοβαρό πρόβλημα για τη Βοσνία, μόλις δύο εβδομάδες πριν το EuroBasket. Η αντίπαλος της Εθνικής, στον όμιλο της Κύπρου, μπορεί να μην έχει στο δυναμικό της τον Τζάναν Μούσα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στους κοιλιακούς.

Ο παίκτης της Ντουμπάι BC ταξίδεψε επειγόντως στο Μόναχο για να πραγματοποιηθεί η επέμβαση, με την πρόγνωση της γιατρού να είναι θετική. Η απουσία του Μούσα από το Eurobasket δεν είναι επιβεβαιωμένη, όμως με τόσο μικρό χρονικό περιθώριο ανάρρωσης είναι σίγουρα πιθανή.

Η ενημέρωση από το περιβάλλον του Μούσα

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι ο Τζάναν, λόγω πόνων στους κοιλιακούς, ταξίδεψε επειγόντως στο Μόναχο πριν από δύο ημέρες, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την καλύτερη γιατρό στον κόσμο στον τομέα της. Η πρόγνωση της γιατρού είναι θετική και ο Τζάναν θα βρίσκεται στο Σαράγεβο αύριο, μετά τη χθεσινή χειρουργική επέμβαση.

Αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο Μόναχο. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλα έγιναν σε συντονισμό με την ιατρική ομάδα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και το κλαμπ του Τζάναν στο Ντουμπάι. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του Ντουμπάι για την άμεση ανταπόκριση και τη μεγάλη επαγγελματικότητά της. Ο Τζάναν εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και να αφήσει περιθώριο για πιθανή συμμετοχή στο επερχόμενο EuroBasket, σύμφωνα με τη μεγάλη του επιθυμία να είναι με την ομάδα στην Κύπρο. Σε αυτή την κατάσταση, η συμμετοχή του είναι σίγουρα αβέβαιη».